Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ18.09.2020 13:26

Геосервисы для экомониторинга и контроля объектов нефтегазовой инфраструктуры

ТЕРРА ТЕХ, компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), разработала геоинформационные сервисы для комплексного информационного обеспечения предприятий нефтегазового комплекса с помощью мониторинга инфраструктуры и инвентаризации добычи и транспортировки углеводородов, геотехнической безопасности, экомониторинга и оперативного отслеживания чрезвычайных ситуаций. Решения, созданные на основе технологий космической съемки и ее автоматизированной обработки, специалисты ТЕРРА ТЕХ представили на отраслевом федеральном ИТ-форуме нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas: Цифровые технологии против кризиса в секторе». Мероприятие проходит в Москве 17–18 сентября 2020 года.

Создаваемые ТЕРРА ТЕХ комплексные информационно-аналитические мониторинговые системы помогут обеспечить руководителей всех уровней и служб компаний отрасли оперативной, регулярной и объективной информацией о состоянии, развитии и эксплуатации инфраструктуры добычи и транспортировки нефти и газа, о ситуации в пределах лицензионных участков и охранных зон трубопроводов с позиций промышленной и экологической безопасности.

Геоинформационные продукты ТЕРРА ТЕХ создаются на основе интеграции традиционных алгоритмов и передовых технологий обработки данных космической съемки, включая технологии искусственного интеллекта. Алгоритмы нейронных сетей, создаваемых и обучаемых специалистами компании, позволяют с высокой точностью предсказания автоматически распознавать объекты на космических снимках. Применение этих технологий существенно уменьшает трудовые и временные затраты на обработку и анализ информации.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Сегодня мы предлагаем заказчикам комплексные решения, которые решают сразу несколько задач, задействуя при этом разные источники данных, технологии их обработки и визуального представления. Наши геоинформационные решения базируются на оперативных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с параллельным использованием других источников информации — материалов наземного контроля, данных от внутренних подразделений, нормативных требований и других. Это обеспечивает полноту, высокую точность и объективность контроля с периодичностью вплоть до ежесуточной. Такой постоянный обновляющийся ДЗЗ-модуль может быть встроен в действующие ГИС-системы или функционировать как самостоятельный продукт в защищенном контуре предприятия».

Сохранение экологического благополучия территорий в районах добычи, переработки, транспортировки нефти и газа — одна из самых актуальных и стратегически важных задач для предприятий нефтегазового сектора. Данные дистанционного зондирования Земли традиционно используются для организации экомониторинга, однако сегодня именно комплексные системы позволяют существенно улучшить экологический менеджмент в нефтегазовой отрасли. Они предполагают объединение в рамках отраслевой системы дистанционного мониторинга и контроля экологической безопасности данных с космических аппаратов, беспилотников и наземных датчиков контроля. Такие решения позволяют заранее выявлять угрозы для экологии, оценивать масштабы нефтяного загрязнения, контролировать ход ликвидации и оценивать экономический и экологический ущерб при чрезвычайной ситуации.

Задачи геотехнического мониторинга по определению смещений земной поверхности, деформации зданий и сооружений, которые могут приводить к техногенным авариям или другим чрезвычайным ситуациям, также решаются с использованием спутников. Это особенно важно в условиях изменчивости климата и того, что около 60% территории страны составляют многолетнемерзлые породы.

Данные космической съемки сегодня уже используются нефтегазовыми предприятиями для поиска и оценки состояний площадок геологоразведочных скважин, определения исходного состояния природной среды. Комплект поставляемых ТЕРРА ТЕХ геопространственных материалов обеспечивает заказчиков актуальными данными о рельефе, опасных экзогенных процессах, сейсмопрофилях, гидрографии, таксационных характеристиках, дорожной сети на территории потенциальной добычи и транспортировки углеводородов.

Предприятия нефтяной отрасли с использованием данных дистанционного зондирования Земли могут вести непрерывный мониторинг хозяйственной деятельности, в том числе строительных и ремонтных работ, контролировать соблюдение границ земельных отводов, оценивать техногенное изменение территорий, выявлять потенциально опасные для инфраструктуры участки, оценивать риски наступления чрезвычайных ситуаций.

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