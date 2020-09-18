Завершено строительство первой скважины на Семаковском месторождении

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 сентября 2020, 17:50

ООО «РусГазАльянс» (совместное предприятие ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча») завершило строительство первой эксплуатационной скважины на Семаковском газовом месторождении. Получен промышленный приток газа.

Длина скважины — 2637 метров. Будет проведена программа газодинамических исследований скважины с определением фактических свойств пласта и подтверждением дебитов, заложенных в прогноз добычи.

В настоящее время построены и ожидают освоения с проведением комплекса испытаний и других технологических операций еще две скважины.

Всего в рамках обустройства первой очереди Семаковского месторождения до 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 19 скважин с длиной горизонтального участка до 4200 м. В том числе, для вовлечения в разработку запасов газа в акваториальной части залежи.

Справка

ООО «РуcГазАльянс» учреждено в апреле 2017 года для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Общий объем извлекаемых запасов газа этих месторождений — более 420 млрд куб. м, жидких углеводородов (нефть и конденсат) — более 7 млн тонн. Семаковское месторождение обладает наибольшим объемом извлекаемых запасов газа — более 320 млрд куб. м. Они сосредоточены, в том числе, в акватории Тазовской губы Карского моря.

Начало промышленной добычи на Семаковском месторождении запланировано на 2022 год.

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