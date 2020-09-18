Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур#КЦ Южный#ЦЭНКИ18.09.2020 14:37

Завершены испытания корабля «Союз МС-17» в вакуумной камере

На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили испытания на герметичность транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Цикл пневмовакуумных испытаний крупногабаритной космической техники с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах является наиболее объективным методом контроля жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» к Международной космической станции запланирован на 14 октября 2020 года с космодрома Байконур. В состав основого экипажа входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, их дублеры — Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай.

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