Интеллектуальная игра «Победа!», организованная «Газпром добыча Надым», выявила самых эрудированных школьников

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 сентября 2020, 16:30

17 сентября для надымских старшеклассников состоялась интеллектуальная игра «Победа!», организованная «Газпром добыча Надым». На мыслительный марафон в онлайн-режиме собрались восемь городских команд и две команды из поселка Пангоды. Ведущим мероприятия стал двукратный обладатель наград «Хрустальной совы», «Лучший капитан» телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. Знаток подготовил для школьников 24 вопроса, на поиск ответа отводилась всего одна минута.

Чтобы вырваться в лидеры интеллектуального марафона учащимся нужно было вспомнить школьный курс истории о Великой Отечественной войне. Некоторые вопросы содержали малоизвестные факты об этом периоде. В этом случае игрокам помогала эрудиция и смекалка.

«Приятно, что кругозор надымской молодежи гораздо шире всем известных дат и событий Великой Отечественной войны. Жаль, что мы не встретились вживую, как изначально планировалось „Газпром добыча Надым“, но и дистанционный формат прошел интересно и на эмоциональном драйве», — поделился в конце видеовстречи Алексей Блинов.

В результате интеллектуального поединка третье место заняла первая городская школа, второе — у пангодинского Центра образования. Наибольшее количество правильных ответов дала команда девятой городской школы. Победителям достался традиционный символ «Что? Где? Когда?» — статуэтка в виде совы — и главный приз — самокаты каждому игроку команды. Призеры интеллектуальной игры также получили ценные подарки.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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