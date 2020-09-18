Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор инициировала в регионе проведение «круглого стола» на тему «Женское сообщество как опора социально ориентированного государства».

В Рязани состоялся «круглый стол» на тему «Женское сообщество как опора социально ориентированного государства» с участием представителей правительства Рязанской области и руководителей общественных организаций, посвященный вопросам деятельности некоммерческих организаций, оказывающих помощь женщинам, их взаимодействия с региональными органами власти, поискам путей решения существующих проблем. Мероприятие было инициировано представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти региона Ириной Петиной. ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области

«Круглый стол» прошел при поддержке правительства Рязанской области в стенах Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького.

Ирина Петина провела «круглый стол» на тему «Женское сообщество как опора социально ориентированного государства»

В своем выступлении Ирина Петина отметила, что последовательная государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на улучшение положения женщин, семьи и детей, является одной из приоритетных мер реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 гг. «Наша задача – объединить силы всех уровней власти в указанном векторе, наладить эффективную систему взаимодействия с общественными организациями. Их потенциал в сфере решения острых социальных проблем невероятно высок», — считает парламентарий.

Наша задача – объединить силы всех уровней власти в указанном векторе, наладить эффективную систему взаимодействия с общественными организациями

По словам Ирины Петиной, в ходе заседания были рассмотрены текущие формы взаимодействия органов исполнительной власти субъекта с общественными организациями и принимаемые меры поддержки некоммерческих организаций. Кроме того, участниками «круглого стола» были озвучены актуальные проблемы, существующие в сфере деятельности женских общественных организаций. Например, недостаток информированности населения о деятельности специализированных организаций.

Сенатор обратила внимание, что представители женской общественности региона выразили общее мнение о необходимости максимизации привлечения общественных организаций к реализации государственных социальных программ, особенно учитывая ресурсную и кадровую готовность.

По результатам встречи были предложены пути повышения эффективности деятельности социально ориентированных общественных организаций, в том числе выработаны формы информирования населения о возможностях получения необходимой помощи, предоставляемой указанными структурами.

В ходе заседания были даны поручения министерствам и ведомствам в срочном порядке разработать формат обучения, переобучения, повышения квалификации руководителей некоммерческих организаций, активизировать взаимодействие со СМИ по информированию граждан, администраций муниципальных образований о деятельности социально направленных общественных организаций в регионе, фактах оказания ими адресной помощи. А также наладить сотрудничество общественных организаций со всеми муниципалитетами.

В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, и. о. министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, главы администраций муниципальных образований региона, руководители женских общественных организаций.

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