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Новости проектов и регионов

18 сентября 2020, 10:30

Корсаковская ЦРБ получила от «Сахалин Энерджи» новое оборудование. Финансирование для приобретения востребованных медицинских приборов и расходных материалов было предоставлено в рамках проекта «Профилактика и лечение» — инициативы компании, направленной на поддержку учреждений здравоохранения Сахалинской области. Цель проекта — обеспечить островных медиков средствами, необходимыми для профилактики и борьбы с коронавирусом COVID-19. Главная особенность инициативы заключается в том, что медики сами выбрали наиболее востребованное для них оборудование и расходные материалы, на эти средства компания перечислила учреждению сумму в 2 750 000 рублей.

«В современных условиях важно делать все необходимое для предотвращения распространения пандемии, защиты здоровья людей и оказания помощи заболевшим. Это особенно актуально сейчас, когда начинается осенне-зимний сезон, который традиционно сопровождается вспышками острых респираторных заболеваний, в частности — гриппа. С учетом всего этого наша компания уделяет особое внимание вопросам оснащения медицинских учреждений и создания условий для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Именно на это и направлен наш проект», — рассказал начальник сектора охраны здоровья и гигиены труда «Сахалин Энерджи» Константин Кокорин.

Представители корсаковской ЦРБ получили ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха, портативные пульсоксиметры, фармацевтические холодильники, рассчитанные на 400 литров и на 250 литров, бесконтактные термометры, а также различные расходные материалы для респираторной, инфузионной терапий и анестезии.

«Корсаковская ЦРБ выражает свою глубокую признательность „Сахалин Энерджи“ за очень значимую помощь в оснащении лечебных подразделений необходимыми расходными материалами, аппаратами оксигенной поддержки и средствами мониторинга физиологических параметров пациентов. Уверен, что вместе мы спасли не одну человеческую жизнь. А что может быть ценнее и благороднее? Искренне надеемся на продолжение этого несомненно положительного гуманитарного сотрудничества», — отметил заместитель главного врача Корсаковской ЦРБ Юрий Баскаков.

По его словам, помощь компании является существенной и своевременной, особенно с учетом того, что больница стала одним из двух основных центров стационарного лечения пациентов с COVID-19 из всех районов Сахалинской области

Ранее «Сахалин Энерджи» вручила Южно-Сахалинской городской больнице им. Ф. С. Анкудинова медицинский прибор для проведения исследований — амплификатор, а до этого передала Сахалинской областной больнице концентраторы кислорода.

Справка

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») — оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2», в рамках которого построена масштабная инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ, производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном «Сахалин Энерджи» на юге острова.

Акционеры компании — ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), «Ройял Датч Шелл п.л.с.» (27,5% — 1 акция), «Мицуи энд Ко. Лтд.» (12,5%) и «Мицубиси Корпорэйшн» (10%).

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