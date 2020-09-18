Л. Талабаева: Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет соответствует всем современным требованиям

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравила вуз с 90-летним юбилеем.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в рамках региональной недели посетила Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) и редакцию газеты «Находкинский рабочий».

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В Дальрыбвтузе сенатор встретилась с ректором Олегом Щекой, поздравила университет с 90-летием и отметила высокий уровень профессиональной подготовки в вузе, дающий соответствующие современным требованиям бизнеса знания и навыки. «Кругозор и эрудицию, ответственность, умение принимать правильные решения в сложных ситуациях – вот те качества, которые дает ваш университет. Дальрыбвтуз – один из лучших вузов в стране»,- сказала сенатор, вручая награды.

Людмила Талабаева вручила Почётную грамоту Совета Федерации проректору по учебной и воспитательной работе Татьяне Жук за многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для рыбохозяйственной отрасли, Благодарность Председателя Совета Федерации Валентине Шайдулиной – заведующей кафедрой «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника».

Людмила Талабаева поздравила вуз с 90-летним юбилеем

Благодарственными письмами сенатора также были отмечены заместитель ректора по безопасности мореплавания-начальник службы безопасности мореплавания и эксплуатации флота Анатолий Шевелёв, и. о. начальника Международного департамента Ольга Тищенко и исполняющий обязанности директора Дальневосточного мореходного училища Валентин Кузнецов.

Ректор университета вручил Людмиле Талабаевой памятный знак и удостоверение почётного выпускника вуза и поблагодарил за сотрудничество и тёплые слова в адрес Университета.

После завершения торжественной части сенатор посетила отраслевой центр компетенций рыбохозяйственных организаций, где дала интервью редакции студенческого медиацентра.

Сенатор отметила, что Дальрыбвтуз дал ей мощный старт и способствовал развитию карьеры. Также она пожелала Университету развития и процветания.

На встрече с редакцией ежедневной общественно-политической газеты «Находкинский рабочий», которая отмечает юбилейную дату — 75 лет со дня выхода первого номера, Людмила Талабаева отметила, что главные приоритеты в работе творческого коллектива — объективное, разностороннее, оперативное информирование о самом главном и важном жителей Приморского края, создание, поддержка, реализация программ и проектов большой социальной направленности.

«Очень важно, что издание стало открытой площадкой для диалога органов власти и горожан. Это необходимо для формирования социального и многонационального партнерства на территории»,- заявила сенатор.

Сенатор также обратила внимание на проводимый редакцией газеты конкурс читательских писем «Война в истории семьи». В 2020 году газета получила более 200 писем горожан, воспоминаний ветеранов войны, тружеников тыла, их родных и близких, посвященных военной тематике.

Людмила Талабаева вручила коллективу Благодарность Председателя Совета Федерации.

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