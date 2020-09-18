Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#Ангара18.09.2020 10:30

На Восточном приступили к монтажу баллонов высокого давления

На космодроме Восточный приступили к монтажу системы производства и хранения сжатых газов для приема ракеты-носителя семейства «Ангара». В настоящий момент выполняется монтаж металлоконструкций и установка баллонов высокого давления. Массивные баллоны массой более 4 тонн и длиной свыше 6 метров предназначены для приема, хранения и выдачи воздуха, азота и гелия.

К данному моменту на космодроме проведены монтаж и установка 14 таких баллонов. Технология детально отработана и в планах — установка до 7-8 баллонов в день. Всего специалистам на космодром предстоит поставить 172 таких баллона. Технологическое оборудование будет монтироваться на стартовом комплексе в стартовом и централизованном сооружениях, а также на техническом комплексе в Энергоблоке.

Первые партии баллонов направлены на дооснащение систем технического комплекса, которые впоследствии обеспечат проверки ракеты-носителя «Ангара-А5» при сборке и испытаниях. Однако основной объем будет задействован на стартовом комплексе для обеспечения работ по подготовке и пуску ракеты космического назначения.

В соответствии с графиком, утвержденным Госкорпорацией «Роскосмос», поставка будет завершена в феврале 2021 года, и уже в сентябре 2021 года специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с привлечением необходимой кооперации планируют приступить к испытаниям этого оборудования.

Напомним, что массивные баллоны высокого давления начали прибывать на космодром Восточный с 6 июля 2020 года. Их размещение определено на специально подготовленной площадке для хранения технологического оборудования на стартовом комплексе «Ангара».

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