Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#КД НТИ#НТИ18.09.2020 08:00

Обучающий вебинар профиля «Аэрокосмические системы»

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение Национальной технологической инициативы) проводят обучающий онлайн-вебинар для учителей и преподавателей по профилю «Аэрокосмические системы», направленного на построение индивидуальной образовательной траектории и профориентации школьников через знакомство с перспективными направлениями развития ракетно-космической промышленности Российской Федерации.

В представленных методических материалах конструктора показана связь физики, математики, инженерии и программирования (STEM подход) в вопросах реализации космических межпланетных миссий. Методы, используемые в конструкторе урока, формируют навыки работы учащихся и позволяют провести анализ на основе имеющихся данных. Использование естественно-научных знаний помогают найти и оценить оптимальные методы решения задач по космическим исследовательским миссиям.

Методические материалы к данному конструктору профориентационных уроков по профилю Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы будут размещены на информационно-образовательном портале «Ключ на старт. Космос для детей» в разделе «Учителю». Вебинар пройдет 18 сентября 2020 года в 15:00 по московскому времени. Для участия необходимо пройти по ссылке.

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