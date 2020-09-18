Повышена надежность газоснабжения Кыштымского городского округа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 сентября 2020, 15:00

В сентябре в зоне ответственности Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены работы на газопроводе-отводе к газораспределительной станции города Кыштыма. Это позволило повысить надежность газоснабжения крупного промышленного центра — Кыштымского городского округа.

В работах были задействованы специалисты и работники Челябинского ЛПУМГ, Управления аварийно-восстановительных работ № 1 (Челябинск) и Управления технологического транспорта и специальной техники. Газовики произвели замену пяти крановых узлов диаметром 200 мм. Кроме того, осуществлена диагностика газопровода-отвода, по итогам которой на данном участке будет проведен ремонт.

Газоснабжение потребителей во время работ не прекращалось: осуществлялось с помощью мобильных установок сжиженного природного газа и передвижного автомобильного газового заправщика.

Следует отметить, что Кыштымский городской округ входит в число активно развивающихся и перспективных территорий Южного Урала. Здесь сосредоточено большое количество разведанных месторождений полезных ископаемых, а также работают важные для экономики региона промышленные предприятия. В частности, Кыштымский медеэлектролитный завод, который входит в число лучших мировых производителей высокочистой катодной меди.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 36 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 280 газораспределительных станций, 32 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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