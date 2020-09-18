Подход к прессе в рамках записи выступления Министра иностранных дел Беларуси В.Макея на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН (18 сентября 2020 г.).

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

18 сентября 2020 г.



Телеканал «СТВ»: Владимир Владимирович, в последнее время белорусская тематика активно обсуждается за рубежом. В частности, высказываются представители Евросоюза, звучит критика в адрес ситуации в нашей стране. Насколько это оправдано и насколько она подкреплена какими-то фактами?

В.Макей: Абсолютно согласен с Вами, что, к сожалению, из уст наших европейских партнеров мы слышим только лишь критику в адрес властей Беларуси. Они даже не утруждают себя попытками разобраться в реальном состоянии вещей, объективно оценить ситуацию. Как мы ни призывали делать это и в ходе телефонных контактов, и прямых контактов с коллегами, к сожалению, этого не происходит.

К сожалению, та критика, которую мы слышим от них, основывается лишь на так называемых независимых источниках. Что это за источники, для нас абсолютно понятно. Более того, мы видим, как эти источники, скажем так, «рушатся» в результате расследования тех инцидентов, которые, к сожалению, случились в Беларуси. Мы видим, как активно были задействованы различные фейковые новости. И Ваше телевидение показывало об этом, и печатные белорусские СМИ говорят об этом… Но, к сожалению, наши партнеры не пытаются услышать эти аргументы.

Мы видим, что многие страны Европейского союза и, в первую очередь, удивительно, хотя, не очень удивительно, наши соседи – Литва и Польша, – взяли на себя, скажем так, роль некоего верификатора легитимности действующей белорусской власти, действующего Президента. Мол, мы здесь лучше знаем, кто настоящий Президент, а кто ненастоящий, и мы будем контактировать только лишь с настоящим президентом, которого мы сами выбрали – не белорусский народ, а мы…

Сегодня ситуация развивается именно таким образом. Вы видите, какие посулы предлагаются белорусскому обществу в ходе таких манипуляций. Мол, Польша уже создает какой-то фонд в 1 млрд. долларов для поддержки Беларуси. Инициирует создание фонда в 4 млрд. долларов в случае, если оппоненты действующей власти в Беларуси придут к власти… Извините за тавтологию.

Мы это уже проходили в 2010 году, когда известные два министра привезли на стол Президента А.Г.Лукашенко 3 млрд. долларов за то, что мы пойдем по пути «истинной демократии» в их понимании этого слова.

Никаких 3 млрд. не получила Беларусь. Я убежден, что этих 4 млрд. никто никогда не увидит. Но заманчивые посулы есть.

Нас удивляют просто деструктивные, разрушающие политические заявления, в первую очередь, наших соседей, да и остальных стран- членов Евросоюза в адрес Беларуси.

Парадокс: заявляя на словах о том, что они намерены, готовы и будут поддерживать суверенитет и независимость Беларуси, они на деле сегодня подрывают эти суверенитет и независимость. Я убежден, что, если ситуация так будет развиваться и дальше, а, судя по всему, к этому дело и идет, однозначно можно быть уверенным, что добра от таких заявлений, от таких конкретных предложений о материальной поддержке оппонентов власти, не будет.

Мы знаем, что 21 сентября, в понедельник, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Мы готовы к этому. Мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение наших отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом, – и отдельными странами-членами. Мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия. Санкции, уже доводилось говорить на эту тему, ни к чему хорошему не приведут. Об этом свидетельствует и история Беларуси, и история других стран. Санкции – это не тот инструмент в межгосударственных отношениях, который приведет к успеху. С точностью до наоборот.

Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас также готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения Европейского союза.

Более того, хочу сказать, что государство, конечно же, обязано себя защищать от деструктивного воздействия извне и изнутри. С учетом этого, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, я думаю, что и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные, скажем так, с внутриполитическим функционированием государства. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, ряда других шагов.

Есть набор и совершенно радикальных мер, если, скажем, нас вынудят пойти на эти шаги. Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла. Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством. Это я говорю просто теоретически, гипотетически о наборе возможных методов реакции в случае если наши партнеры вынудят нас пойти на такие шаги.

Надеюсь, что здравый смысл возобладает, что все стороны в данной ситуации проявят благоразумие. В первую очередь – наши партнеры, которые обвиняют Беларусь, власти Беларуси во всех смертных грехах, даже не удосужившись попытаться понять происходящее в Беларуси и объективно оценить ситуацию.

Телеканал «СТВ»: Говоря о международных площадках, в частности, сегодня на заседании Совета ООН по правам человека, на площадке ОБСЕ обсуждали белорусский вопрос. Как оцениваете те заявления, которые прозвучали. На площадке ОБСЕ предлагали некие механизмы. Что они из себя представляют, как Вы на это будете реагировать?

В.Макей: Действительно, как раз в эти минуты в Женеве проходит обсуждение срочной резолюции по Беларуси в так называемом Совете по правам человека. Резолюция была инициирована опять же странами-членами Евросоюза, а в Совете они представляют большинство. Резолюция абсолютно надуманная. И должен сказать, что создается очень опасный прецедент для Организации Объединенных Наций. Почему? Потому что статья 2 Устава ООН четко говорит о том, что Организация не должна вмешиваться во внутреннюю компетенцию того или иного государства.

Эта резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела Беларуси, потому что отдельные предложения предусматривают оценку ситуации в Беларуси, оценку итогов выборов, оценку поведения различных сторон и так далее, и тому подобное. Это однозначно можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства.

Понятно, что, скорее всего, эта резолюция будет принята, потому что, как я сказал, страны-члены Евросоюза представляют там большинство. Но другие страны должны иметь в виду, что создается опасный прецедент в этом плане. Мы спокойно смотрим на такое развитие ситуации. Конечно же, мы адекватно отреагируем на этот документ и вместе со странами-единомышленницами будем предпринимать соответствующие действия, направленные на защиту интересов Беларуси.

По инициативе Евросоюза задействована также и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как будто у этой организации нет иных, более срочных вопросов. На Постсовете было внесено предложение о задействовании так называемого Московского механизма в отношении Беларуси. Мы это уже проходили в 2011 году, я думаю, пройдем эту ситуацию и сейчас.

Механизм предусматривает образование некой экспертной группы и направление ее в Беларусь для изучения ситуации, связанной с правами человека. Правительство Беларуси абсолютно не намерено участвовать в реализации этого механизма, и мы категорически не приемлем подобного рода подходы, как и предложения о различном внешнем посредничестве с намерением подтолкнуть власти к диалогу с оппонентами. Которые непонятно что из себя представляют.

Поэтому да, получается так, что в первую очередь «благодаря» нашим европейским партнерам, членам Европейского союза сейчас мы наблюдаем попытки задействовать различные международные площадки для оказания давления на Беларусь. Но убежден, что Беларусь, как доказала это и прежняя история, спокойно выстоит и мы найдем адекватные ответы на те вызовы, с которыми сегодня сталкиваемся.

К сожалению, так получается, что когда мы до выборов разговаривали с моими коллегами о перспективах развития ситуации в Беларуси, поствыборный ситуации в Беларуси, все были абсолютно согласны с тем, что любые выборы, связанные с эволюционным развитием страны, намного лучше, нежели революция на улицах, площадях, связанная с хаосом и анархией. Почему-то сразу же после выборов мои коллеги удивительно поменяли свою точку зрения на сей счет. Для нас это абсолютно неприемлимо.

Телеканал «ОНТ»: Вопрос по ситуации на границе с Украиной. Это ситуация приковывает к себе очень много внимания. Украина не впустила паломников. Были заявления с белорусской стороны, с украинской стороны. Хотелось бы спросить, что там происходило и происходит сейчас на самом деле?

В.Макей: Знаете, ваш телеканал и другие телеканалы достаточно много говорили об этом и рассказывали о ситуации на границе, связанной с паломничеством хасидов в Умань на территорию Украины. Мне кажется, что официальный Киев и официальный Тель-Авив могли бы сделать на предварительной стадии намного больше для того, чтобы упредить такое развитие ситуации. Могли бы провести большую работу с теми паломниками, которые намеривались посетить Умань и прибыли в Беларусь.

Мы не можем запретить гражданам иных стран посещать Беларусь, если они сели в самолет, прилетели к нам, мы не можем отказать им и выдворить их обратно. Поэтому, когда произошла такая ситуация, связанная с непропуском хасидов на территорию Украины, Главой белорусского государства были даны соответствующие поручения относительно того, чтобы создать им максимально возможно комфортные условия в данном вопросе. Более того, мы были готовы обеспечить транспортную доставку их в Умань, медицинское сопровождение на всем отрезке пути и обеспечить возврат их обратно с соблюдением всех мер предосторожности. К сожалению, для наших украинских партнеров это оказалось невозможным со ссылкой на «ковидную» ситуацию. Ради бога, и для меня абсолютно непонятны попытки каких-то искусственных обвинений в адрес Беларуси, что мы, якобы, специально нагнетаем эту ситуацию, чтобы выставить кого-то в неприглядном свете. Упаси боже!

Белорусы просто по-человечески поступили, оказав гуманное содействие тем людям, которые приехали в Беларусь и хотели попасть дальше для того, чтобы поклониться святым местам: абсолютно нормальная, благородная цель. И в нашей ситуации не оставалось ничего иного, как оказать им содействие.

Но вместо того, чтобы заниматься разглагольствованиями о правах человека, можно было бы действительно помочь реализовать эти права этим людям на практике, в реальности. Но, к сожалению, этого не произошло. Более того, для меня абсолютно непонятно, как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу, когда одним разрешили посетить Умань, другим – не разрешили. Ну так вы уже определитесь: или вы всем разрешаете, и надо тогда искать пути решения вопроса, или же не разрешаете, но тогда надо четко сказать об этом и заявить об этом, и тогда надо предпринимать соответствующие действия, скажем, в той стране, откуда эти хасиды выехали. Я так понимаю ситуацию. Сегодня, по-моему, у них Новый год, поэтому кто-то останется там, кто-то, по нашей информации, выехал в Брест, Пинск, где отметит празднование этого Нового года. Мы готовы оказать максимальное содействие в возврате этих людей домой, мы постарались сделать максимум возможного в данной ситуации, чтобы по-человечески обращаться с ними.

Телеканал «ОНТ»: Глава государства еще затронул вопрос партийного строительства и выступил с инициативой перерегистрации партий. Как это может повлиять на развитие и совершенствование вообще политической системы государства?

В.Макей: Президент Беларуси заявил о том, что готовится предложение о внесении поправок в Конституцию. Действительно за это время произошло очень много событий. Мы ушли далеко вперед, и, конечно, Основной закон требует изменений и доработки. Поэтому в рамках этого процесса, я думаю, что будут внесены определенные предложения по совершенствованию политической системы. В моем понимании политические партии должны играть определенную роль в обществе. Но это должны быть не искусственные политические партии, созданные, скажем так, непонятно как и непонятно откуда возникшие, а нормальные политические силы с конкретными целями, с определенным количеством членов этих партий. Тогда это будет действительно нормально функционирующая политическая система.

Вопрос только в том, какую роль должны играть эти партии? Если это будет лишь деструктивная роль, направленная на то, чтобы уничтожать всё и вся, что было сделано до этого, или поливать грязью, тогда какой смысл функционирования этих партий? Это не означает, что будет произведена чистка, но я в принципе думаю, что назрело время предпринять ряд шагов, направленных на развитие нашей внутриполитической системы в рамках этого конституционного процесса, который инициирован Президентом.

Телеканал «Беларусь 1»: Возвращаясь к вопросу отношений с нашими ближайшими соседями: буквально сегодня глава МИД Литвы раскритиковал вчерашнее заявление Главы государства о том, чтобы усилить границы Беларуси по периметру с ближайшими соседями, назвал это даже «неадекватным». Насколько эти меры соответствуют сложившейся ситуации? Как это повлияет на торгово-экономические отношения и на обычных людей?

В.Макей: Сразу хочу сказать, что мы абсолютно искренне заинтересованы в том, чтобы у нас были нормальные отношения с нашими соседями. Глава белорусского государства не раз говорил, что соседи даны нам от Бога, мы обречены жить вместе, поэтому мы должны искать пути решения всех проблем в конструктивном нормальном русле.

К сожалению, в последнее время мы не видим таких конструктивных подходов со стороны наших соседей, в первую очередь, со стороны Литвы и Польши. Особенно я удивляюсь некоторым заявлениям моего коллеги. Знаете, я вспоминаю, у нас был покойный заместитель Министра иностранных дел Беляев Петр Григорьевич, который так говорил касательно именно данной ситуации: «Еще основные игроки на сцену не вышли, а малец уже чечетку бьет».

Мой коллега, да простит он меня, напоминает мне мальца, который лезет сейчас из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь.

Мы понимаем, почему это происходит, скоро там у них парламентские выборы. Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это.

Я думаю, что то, что сказал мой коллега на 200 процентов относится именно к нему: абсолютно неадекватная оценка со стороны неадекватных людей, неадекватно оценивающих ситуацию. Если они думают, что тем самым они укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, они глубоко ошибаются. Я еще раз хочу повторить, что тем самым они подрывают этот суверенитет и независимость.

Конечно же, история расставит все по своим местам. Знаю, что это не понравится, будет критика с его стороны, но я говорю это абсолютно осознанно, потому что мы много раз и «один на один» говорили на эту тему, и в расширенных составах. Хотелось бы, чтобы все-таки мои коллеги остановились, задумались и попытались объективно, здраво оценить ситуацию и не доводить ее до той черты, когда уже вернуться назад будет невозможно.



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