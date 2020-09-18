После вмешательства прокуратуры территориальным управлением Ростехнадзора приняты меры к устранению нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе провело проверку в Северо-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Выявлены нарушения при размещении информации в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок».

Установлено, что управлением Ростехнадзора не обеспечивалось своевременное, полное и достоверное внесение сведений в указанный реестр.

Так, не отражались данные о недостатках, вскрытых в ходе плановых проверок деятельности хозяйствующих субъектов и лицах, их допустивших. В отношении одной из организаций, деятельность которой фактически не проверялась, указаны сведения об отсутствии нарушений.

Кроме того, вопреки установленному мораторию осуществлялись плановые контрольные мероприятия, в том числе в отношении предприятия малого бизнеса.

В связи с выявленными нарушениями закона заместитель Генерального прокурора Российской Федерации внес представление руководителю Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По результатам его рассмотрения 5 должностных лиц управления Ростехнадзора привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к недопущению данных нарушений в будущем.

Помимо этого, за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о государственном контроле, выразившееся в нарушении срока внесения информации о проверке в Единый реестр проверок), 2 работников ведомства привлечены к административной ответственности.

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