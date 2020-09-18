Реализация программы оптимизации структуры станочного парка

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 сентября 2020, 15:25

В июле текущего года в ООО «Газпром трансгаз Казань» утверждена программа оптимизации структуры станочного парка. В рамках ее реализации генеральным директором компании Рустемом Усмановым принято решение о передаче оборудования, находящегося в исправном состоянии, но не используемого в производственном процессе, учебным заведениям Республики Татарстан. Станки, предназначенные для металлообработки, отправятся к студентам колледжей в качестве оказания благотворительной помощи, для совершенствования практических навыков учащихся.

17 сентября первыми оборудование получили в Нижнекамском «Колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Васильевича Лемаева». Выбор на учебное заведение пал не случайно: здесь готовят в том числе высококвалифицированных специалистов токарного дела, а необходимость в таких кадрах в перспективе может потребоваться и в ООО «Газпром трансгаз Казань».

Теперь оттачивать профессиональное мастерство будущие молодые специалисты смогут не только в теории, но и на практике. Из 17-ти направлений, обучение по которым ведется в колледже, пользоваться станками будут студенты 15-ти.

До конца этого года ООО «Газпром трансгаз Казань» планирует передать оборудование еще в пять колледжей: в Бугульме, Кукморе, Лаишево, Арске и в столице Татарстана.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Казань» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку в центральные регионы Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья более 220 млрд куб. м природного газа, а также поставляет до 15 млрд куб. м газа потребителям Республики Татарстан, в ряд районов Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Кировской областей, Башкортостана, Удмуртии и Чувашии.

В настоящее время предприятие эксплуатирует магистральные газопроводы протяженностью более 5,7 тыс. км, распределительные газопроводы протяженностью 40 тыс. км, около 200 газораспределительных станций и более 9 тыс. газорегуляторных пунктов.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и СТО «Газпром» 9001–2006.

Коллектив насчитывает более 10 тыс. работников. Головной офис расположен в Казани.

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