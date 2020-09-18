Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конкурс18.09.2020 17:44

Роскосмос приглашает принять участие в конкурсе «Космос»

Госкорпорация «Роскосмос» объявляет о начале приема конкурсных работ на XL Всероссийский молодёжный конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос», посвящённый памяти лётчика-космонавта Александра Александровича Сереброва.

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, студенты учреждений средне-профессионального образования в возрасте от 12 до 18 лет, а также педагоги и научные руководители проектов в рамках секции «Методическое обеспечение космического образования». Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса «Космос». Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 10 октября 2020 года. С подробными условиями участия можно ознакомиться в положении конкурса.

Финал конкурса состоится c 12 по 14 ноября 2020 года в космической колыбели России — городе Королёве Московской области. В связи с эпидемиологической ситуацией текущего года конкурс проводится полностью в дистанционном формате с максимально возможным сохранением общей идеи конкурса как образовательной площадки для участников мероприятия.

В 2020 году конкурс проходит по следующим тематическим направлениям:

Практическое ракетомоделирование;

проекты ракетно-космической техники будущего;

ракетно-космическая техника прошлого и настоящего (модели и макеты);

робототехника и электроника;

алгоритмы. Программные, архитектурные и инфраструктурные решения;

прикладная космонавтика и дистанционное зондирование Земли;

космические исследования: демонстраторы и эксперименты;

исследования космоса: астрономия, астрофизика;

методическое обеспечение космического образования (только для педагогов и научных руководителей проектов).

Традиция проведения конкурса «Космос» родилась в 1971 году по инициативе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, редакции журнала «Моделист-конструктор», ВДНХ СССР и других организаций. Первым председателем оргкомитета конкурса стал один из основателей Группы изучения реактивного движения (ГИРД), соратник Сергея Королёва Михаил Тихонравов. В дальнейшем председателями жюри и оргкомитета в разное время были такие прославленные космонавты как Герман Титов и Николай Рукавишников, а также первый руководитель ЦПК Евгений Карпов.

В 1992 году благодаря Всероссийскому молодежному аэрокосмическому обществу «Союз» и в первую очередь, его первому президенту, летчику- космонавту, Герою Советского Союза Александру Сереброву, традиция проведения ежегодного конкурса «Космос» была продолжена.

Сегодня конкурс продолжает развиваться благодаря поддержке Госкорпорации «Роскосмос», ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет», Всероссийскому молодежному аэрокосмическому обществу «Союз» и организаций ракетно-космической отрасли.

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