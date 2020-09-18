Р. Галушина посетила новую школу в Нарьян-Маре

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор высоко оценила уровень безопасности, комфорт и доступность образования в современном здании школы.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа государственной власти Ненецкого автономного округа (НАО) Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе посетила совместно с исполняющим обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО Антоном Пустоваловым школу №3 в г. Нарьян-Маре.

По словам сенатора, в новом здании школы предусмотрена система навигации, чтобы ученикам было проще ориентироваться в своем передвижении по коридорам и этажам. Для уроков по физической культуре работают два спортивных зала, а также тренажерный, гимнастический и хореографический залы, спортивная площадка с футбольным полем, покрытым искусственной травой, беговые дорожки и площадка со спортивными снарядами. Также в распоряжении ребят актовый зал на 300 мест, оснащенный современной световой и звуковой аппаратурой. Кроме того, в школе есть автокласс с автодромом, где смогут учиться вождению ученики старших классов.

Большие возможности для занятий творчеством и приобретения полезных навыков открывают современные кабинеты технологии, оборудованные всем необходимым

Большие возможности для занятий творчеством и приобретения полезных навыков открывают современные кабинеты технологии, оборудованные всем необходимым. Для мальчиков это столярная и слесарная мастерские, для девочек – кабинет технологии обработки ткани и кабинет технологии обработки продуктов питания.

Законодатель также отметила, что в школе есть два кабинета «Точка роста», запущенные в рамках нацпроекта «Образование». Дети могут заниматься здесь робототехникой, информатикой, шахматами. Для занятий по основам безопасности жизнедеятельности приобретен электронный тир. Ждет своего открытия и центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Субсидия из федерального бюджета на эти цели составила более 1 млн рублей, рассказала сенатор.

Римма Галушина посетила новую школу в Нарьян-Маре

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Римма Галушина посетила новую школу в Нарьян-Маре

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Римма Галушина посетила новую школу в Нарьян-Маре

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Римма Галушина посетила новую школу в Нарьян-Маре

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Римма Галушина посетила центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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На сегодняшний день это самое большое образовательное учреждение в Ненецком округе – 27 тыс. кв. м. По словам Риммы Галушиной, во всех кабинетах школы стоит современная школьная мебель, интерактивные комплексы и интерактивные панели. Закуплено новое лабораторное оборудование.

На входе в здание стоят турникеты, через которые ученики проходят, используя личные контактные ключи, а на территории школы установлено более 100 камер видеонаблюдения.

«Кроме того, для ребят работает большая светлая столовая на 250 посадочных мест», — рассказала сенатор. «При этом ученики начального звена получают горячие завтраки бесплатно, вне зависимости от доходов семьи, а для школьники 5–11 классов могут питаться на условиях софинансирования, где более половины стоимости горячего обеда оплачивается из бюджета округа».

«Что касается защиты от коронавирусной инфекции, в образовательном учреждении предусмотрены все меры профилактики, на входе школьникам измеряется температура, руки обрабатываются дезинфицирующим средством. На сегодняшний день ни одного случая заболевания в школе не зафиксировано. С понедельника, согласно распоряжению губернатора, здесь, как и в остальных учебных заведениях региона вводится масочный режим», — подчеркнула Римма Галушина.

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