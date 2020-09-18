Сегодня в «Эфире»: ЖКХ, уголовный процесс в отношении сотрудницы ФСИН, защита трудовых прав

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В рубрике «Логика закона» разберёмся в тонкостях применения электронной подписи и возможностях ее использования в работе прокуратуры.
О суде над сотрудницей ФСИН, обогатившейся на поставках масла в исправительное учреждение, узнаете из рубрики «В процессе».
В рубрике «Криминальный тренд» пойдет речь о преступных способах ухода от налогов и предусмотренных за это видах наказания.
Программа «Эфир» на пятницу 18 сентября 2020 года:
• «Логика закона». Право на труд. Особая роль прокурора в делах о восстановлении на работе.
• «Чистая среда». Прокуроры против рыбной мафии.
• «В процессе». Погорела на масле. В Липецкой области за совершение коррупционных преступлений осуждена сотрудница ФСИН.
• «Субъект права». Прокуратура Калининградской области о водоснабжении и ЖКХ.
• «Вы в эфире». Вы спрашивали? Мы отвечаем.
• «Криминальный тренд». А ты заплатил налоги? Как спать спокойно и не нарушать закон.
• «Логика закона». Электронный автограф.
• «Мир и порядок». Рабство XXI века.
• «В процессе». Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть.
• «Чистая среда». Можно дышать спокойно.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru