Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1717.09.2020 18:31

Экипажи МКС-64 провели «космические сутки» на Земле

Сегодня, 17 сентября 2020 года, у космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс прошла плановая тренировка «Типовые полетные сутки» на тренажере российского сегмента Международной космической станции, в рамках которой моделировался обычный рабочий день на станции. Всего планируемая продолжительность полета экипажа длительной экспедиции МКС-64 составляет 186 суток.

Перед шестимесячной командировкой на околоземную орбиту космонавтам и астронавтам так важно прочувствовать ритм работы и жизни на станции, «прожить» типовой рабочий день, четко следуя циклограмме и инструкциям по действиям в аварийных и нештатных ситуациях. Более того, тренировка «типовые полетные сутки» позволяет оценить, насколько слаженно и эффективно члены длительной экспедиции на МКС могут работать вместе.

Утром к тренировке приступили только российские космонавты. Начав с доклада о состоянии российского сегмента и самочувствия экипажа, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков занялись выполнением действий по циклограмме обычного рабочего дня на станции: провели работы по научной программе, по обслуживанию систем сегмента, ремонтно-восстановительные работы. До обеда экипаж также зафиксировал ложное срабатывание датчиков дыма, смоделированное инструкторами в одном из модулей.

Вторую половину «рабочего дня» экипаж провел на тренажере российского сегмента уже в полном составе. К российским коллегам присоединилась астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Для нее тренировка на тренажерах российских модулей станции позволяет закрепить знания о системах российского сегмента станции, с которыми она будет работать во время длительной космической экспедиции. Циклограмма «рабочего дня» предусматривала также умение пользоваться системами жизнеобеспечения и выполнять бытовые операции. В ходе тренировки экипаж провел совместную работу по съемке телеприветствия с борта МКС и сообща справился с неожиданным ложным сигналом о выбросе аммиака в атмосферу станции.

Аварии на станции возникают очень неожиданно. Так, под конец «рабочего дня» инструкторы смоделировали для экипажа одну из трех возможных прогнозируемых аварийных ситуаций — разгерметизацию российского сегмента. В таких условиях наряду с отличными знаниями также важно умение командира Международной космической станции правильно оценить ситуацию и четко руководить действиями каждого. Инструкторская бригада высоко оценила слаженность и хорошую координацию работ основного и дублирующего экипажей МКС-64 как в аварийных ситуациях, так и при выполнении штатных задач в соответствии с циклограммой. У дублеров — космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва аналогичная комплексная тренировка прошла в начале недели.

Впереди у основного и дублирующего экипажей МКС-64 экзаменационные комплексные тренировки на тренажёрах российского сегмента Международной космической станции и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», которые состоятся 22 и 23 сентября 2020 года. Напомним, что в состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, а в состав дублирующего — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Старт ТПК «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года.

MIL OSI