Беседа с Гербертом Ефремовым

Source: President of Russia – Kremlin

Герберт Александрович Ефремов после окончания в 1956 году Ленинградского военно-механического института по специальности «Приборостроение» поступил на работу в ОКБ-52 (ныне АО «ВПК «НПО машиностроения») и всю жизнь посвятил работе на этом предприятии. Занимал должности начальника конструкторского бюро, генерального конструктора, генерального директора.

В ходе беседы, которая прошла в режиме видеоконференции, Владимир Путин сообщил о подписании Указа о награждении Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

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В.Путин: Герберт Александрович, я рад поздравить Вас и в Вашем лице всех, кто занимается неоценимой для обороны и безопасности России работой, с праздником – с Днём оружейника.

Г.Ефремов: Спасибо, Владимир Владимирович!

Позвольте мне, во-первых, пожелать Вам доброго здоровья. И во-вторых, сказать Вам, что я чрезвычайно тронут вниманием Вашим. И потом попробую сказать ещё дополнительно ряд слов. Рад общению с Вами в очередной раз, да ещё в праздничный день. Спасибо!

В.Путин: Очень многие поколения, можно сказать, сотни тысяч людей на протяжении целого ряда лет посвящают себя, свои силы и свою жизнь выполнению важнейших задач, созданию новых, уникальных видов оружия, способных защитить нашу страну от любых внешних посягательств. И мы всегда будем ценить их труд, сравнимый, без всякого преувеличения, с подвигом, потому что, оружейники, так же, как и военнослужащие, стоят на страже Отечества.

Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих. Вы это очень хорошо знаете. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки. И это всегда ставило страну в очень сложное, даже опасное положение. По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем. И по факту это было явным, повторю, опасным нарушением стратегического баланса.

И вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае пока нет.

В этой связи День оружейника поздравляю разработчиков и производителей лазерного комплекса «Пересвет», авиационной гиперзвуковой ракеты «Кинжал», морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем «Посейдон», крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», других видов оружия, которые уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение нашей Армии и Флота.

Но в этом ряду система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющая направление по высоте и по горизонтали, занимает особое место. «Авангард» – это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия.

Выход Соединённых Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал.

Уважаемый Герберт Александрович, благодаря Вам, Вашим коллегам, этого не случилось. Помню, как ещё в июне 2001 года, будучи в Плесецке, осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск был успешен.

В течение последующих лет мы приложили все возможные усилия с целью достижения с американской стороной договорённостей по прекращению работ по стратегической ПРО или о её совместной реализации на ракетоопасных направлениях, в том числе с участием европейских государств. Однако все наши попытки оказались тщетными.

И в этой связи в 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации Ваших идей, о чём, кстати говоря, публично всех и предупредили, я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать.

И вот в декабре 2018 года был проведён завершающий пуск. Таким образом, все испытания были успешно завершены.

Герберт Александрович, с декабря 2019 года, Вы это знаете, первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство.

Продолжение следует.

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