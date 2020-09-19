В Забайкалье прокуратура восстановила права сироты на получение повышенного пособия по безработице

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Дульдургинского района Забайкальского края провела проверку исполнения законодательства в районном отделе Краевого центра занятости населения.

Установлено, что в органах занятости на учете состоит проживающий в районе сирота, который получает пособие по безработице на общих основаниях.

Вместе с тем впервые ищущие работу дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в течение 6 месяцев должны получать пособие по безработице в увеличенном размере, равном среднемесячной начисленной заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Прокуратура внесла в Краевой центр занятости населения Забайкальского края представление и потребовала устранить нарушения прав сироты.

После прокурорского вмешательства органы занятости населения осуществили перерасчет пособия по безработице за полгода и выплатили сироте более 200 тыс. рублей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI