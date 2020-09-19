В Оренбуржье после вмешательства прокуратуры работникам строительной компании выплачена заработная плата в сумме более 2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Дзержинского района г. Оренбурга Оренбургской области выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Проектно-строительная компания «Вектор».

Установлено, что 137 работников предприятия не получили в полном объеме заработную плату за июнь – июль 2020 года. Общая сумма образовавшегося долга составила более 2,2 млн рублей.

Выступив в защиту прав трудящихся, прокурор направил в адрес работодателя представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. По итогам его рассмотрения два должностных лица понесли дисциплинарное наказание. Также по постановлениям прокуратуры компания и ее директор привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В настоящее время нарушения закона устранены, права работников восстановлены. Расчет с ними произведен в полном объеме.

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