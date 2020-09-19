Ежегодные натурные испытания Калининградской энергосистемы подтвердили ее готовность к изолированной работе

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 сентября. – Под контролем министерства энергетики России 19 сентября в Калининградской области успешно прошли вторые масштабные натурные испытания по подтверждению возможности функционирования региональной энергосистемы в изолированном режиме.

В ходе испытаний на восемь часов были разомкнуты все транзитные связи с Литвой по линиям 110 кВ и 330 кВ. В испытаниях участвовали компании АО «СО ЕЭС», группа «Интер РАО» и АО «Россети Янтарь», региональные органы власти и потребители электроэнергии.

Первые аналогичные испытания в Калининградской энергосистеме проходили 22–25 мая 2019 года. Тогда связь с энергосистемой Литовской Республики была разомкнута на 72 часа. Энергетики проверяли техническую готовность оборудования к работе в новых для энергосистемы региона условиях.

Цель испытаний – проверка готовности персонала субъектов электроэнергетики региона и оборудования к работе в изолированном режиме.

В рамках подготовки к испытаниям разработана и утверждена всеми участниками программа испытаний. Проведено шесть общесистемных противоаварийных тренировок в сценарных условиях работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме и шесть противоаварийных контрольных тренировок с участием персонала операторов связи. Всего в ходе подготовки к испытаниям проведено 62 общесетевых и общестанционных тренировок, а также 36 контрольных диспетчерских тренировок. Проверены готовность каналов связи и передачи технологической информации с объектов электроэнергетики и иных объектов, а также наличие и готовность к работе резервных (автономных) источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), установленных у социально-значимых потребителей и операторов связи на территории Калининградской области. Испытания и подготовительные мероприятия были включены в план работы регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Калининградской области.

Испытания проходили при дневном потреблении с 09:00 до 17:00 местного времени. В ходе испытаний максимальная величина потребления мощности в Калининградской энергосистеме составила 486 МВт. Уровни напряжения в контрольных пунктах и на шинах 330 кВ всех объектов электроэнергетики энергосистемы региона находились в допустимых диапазонах.

В ходе испытаний газотурбинными установками Маяковской, Талаховской и Прегольской ТЭС последовательно осуществлялось автоматическое регулирование частоты в Калининградской энергосистеме при изолированном режиме работы.

Диспетчеры Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ в течение всего периода тестирования обеспечивали оперативное прогнозирование потребления на территории на предстоящий час, контролировали наличие на электростанциях необходимых резервов вторичного и третичного регулирования, тем самым обеспечивая постоянную готовность к покрытию неравномерности графика потребления и замещению генерирующего оборудования в случае его аварийного отключения.

Все мероприятия прошли в плановом режиме с сохранением бесперебойного электроснабжения потребителей региона.

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