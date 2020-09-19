Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#День оружейника#Дмитрий Рогозин#ОПК19.09.2020 10:00

Роскосмос поздравляет с Днем оружейника!

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил работников российской ракетно-космической отрасли — создателей боевой ракетной техники, как основы стратегического ядерного щита России с Днём оружейника — профессиональным праздником работников российской оборонной промышленности!

Сегодня, 19 сентября 2020 года, в нашей стране отмечается День оружейника — большой профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, а также специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

День оружейника — это профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности. Он отмечается 19 сентября ежегодно, начиная с 2012 года. Решение об учреждении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей российского оружия в деле обеспечения обороноспособности страны и независимости Российского государства, а также экспортного потенциала и престижа России в мире.

В настоящее время образцы российского оружия по праву считаются одними из лучших в мире, и на оборонную промышленность работают десятки предприятий по всей стране. В организациях оборонно-промышленного комплекса сегодня трудятся около двух миллионов человек. Среди них — и сотрудники дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Поздравления принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия!

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