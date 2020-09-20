Организована проверка по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в г. Тюмени.

На место происшествия выехал прокурор Ленинского административного округа г. Тюмени Алексей Андриянов.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания граждан.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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