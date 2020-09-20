Прокуратура Оренбургской организовала проверку в связи с происшествием в Акбулакcком районе, в результате которого пострадали люди

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Исполняющий обязанности прокурора Оренбургской области Андрей Вязиков поручил прокуратуре Акбулакского района провести проверку в связи с происшествием, в результате которого один человек погиб и трое, включая двоих несовершеннолетних, пострадали.

По предварительным данным, житель Акбулакского района в присутствии своего малолетнего сына и троих знакомых в гараже пытался демонтировать неустановленный боеприпас. В результате физического воздействия на снаряд произошёл взрыв, от которого мужчина погиб на месте. Трое его знакомых, включая 17-летнего юношу, получили тяжкие травмы, находятся в реанимации. 4-летний сын погибшего получил осколочное ранение кисти, ему оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе прокурорской проверки предстоит выяснить все обстоятельства и условия, приведшие к трагедии, оценить полноту и достаточность принимаемых правоохранителями мер в целях обеспечения законности в сфере оборота чёрного и цветного металлов. Также прокуратура совместно со всеми заинтересованными службами предпримет все необходимые меры в целях защиты прав пострадавших несовершеннолетних, обеспечения их необходимой медицинской и социальной помощью.

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