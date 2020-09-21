АО «Газпром газораспределение Север» пресекает несанкционированный отбор газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 сентября 2020, 19:15

С начала 2020 года специалистами АО «Газпром газораспределение Север» было выявлено 97 случаев несанкционированного отбора газа. Все нарушители закона отключены от сети газопотребления. Один из них по решению суда за повторное самовольное подключение к газопроводу получил наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Сумма причиненного ущерба поставщику голубого топлива превысила 524 тысячи рублей.

«Работа, направленная на профилактику и пресечение фактов самовольного подключения к газовым сетям, носит систематический характер, проверки проводятся регулярно. Нарушители, самовольно подключая газоиспользующее оборудование к сети газораспределения, не только нарушают законодательство и наносят экономический ущерб поставщику газа, но и подвергают серьезной опасности свою жизнь и жизнь окружающих», — отметил директор Центрального треста Тюменского филиала АО «Газпром газораспределение Север» Евгений Лаврентьев.

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