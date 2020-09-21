А. Кутепов: Финансирование мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям должно быть обеспечено без привлечения их средств

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провёл в формате видеоконференции заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

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В заседании приняли участие сенаторы Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, заместитель Руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, представители профильных организаций.

Андрей Кутепов отметил, что Совет принимал непосредственное участие в подготовке Перечня поручений Президента по газификации. Поручения касаются порядка формирования топливно-энергетических балансов с учетом прогноза потребности населения в газе, а также в альтернативных источниках энергии, цифровизации газификации, комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание оборудования.

Наталия Косихина и Андрей Кутепов

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в формате видеоконференции

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Юрий Важенин

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Вячеслав Наговицын

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Александр Варфоломеев

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Сергей Березкин и Наталия Косихина

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в формате видеоконференции

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Андрей Кутепов

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Сергей Березкин и Наталия Косихина

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в формате видеоконференции

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Александр Варфоломеев

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«Однозначно поддерживаем установку, что финансирование мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям должно быть обеспечено без привлечения их средств», — подчеркнул сенатор.

Поддерживаем установку, что финансирование мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям должно быть обеспечено без привлечения их средств

Андрей Кутепов отметил, что при решении данной проблемы можно использовать механизм концессий, который активизирует процесс газификации и привлечет коммерческие банки к реализации программы газификации. «Данное предложение необходимо в ближайшее время доработать».

«Несмотря на то, что мы уже можем говорить об определенных результатах нашей работы, реальной помощи регионам после конструктивного обсуждения с Минэнерго и «Газпромом», есть и ряд нерешенных вопросов по итогам наших обсуждений», — сказал парламентарий.

В ходе заседания рассмотрены проблемы газификации Республики Бурятия и Ярославской области.

Алексей Цыденов проинформировал об особенностях газицификации Республики Бурятия. «Законом об охране озера Байкал запрещено топить в центральной экологической зоне неэкологичным топливом – углем. С учетом этого налагаются определенные ограничения на жизнедеятельность расположенных там семидесяти населенных пунктов». Говоря о ситуации в Улан-Удэ, он отметил, что город занимает первое место в РФ по загрязненности воздуха. В этой связи остро стоит вопрос газификации регион. «Все вводные условия для этого у нас нормативно установлены как обязательные к реализации. Вместе с тем, на сегодня Республика не газифицирована», — сказал он.

Глава Республики Бурятия сообщил, что регион заинтересован в двух вариантах развития – трубопроводный газ до Улан-Удэ и подключение городской агломерации как для частного сектора, так и для ТЭЦ, и использование сжиженного природного газа в локальных котельных.

Павел Сорокин отметил, что есть программа по монетизации запасов газа Восточной Сибири. «Там большой потенциал запасов независимых производителей газа. Это может стать одним из источников газоснабжения тех регионов, которые сейчас не имеют центральных трубопроводов».

Виктор Неженец сообщил, что уровень газификации Ярославской области составляет 81 процент, из них в городах и поселках городского типа – 96,8 процента, в сельской местности – 38 процентов. Он затронул вопросы реализации национальных проектов, касающихся переселения из ветхого и аварийного жилья, в части газификации.

Также участники мероприятия обсудили исполнение принятых Советом решений по газификации Карачаево-Черкесской республики, Омской, Псковской и Костромской областей.

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