Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встрече с жителями столицы, которые переедут в новый дом, построенный по программе реновации.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие во встрече мэра Москвы Сергея Собянина СобянинСергей СеменовичМэр Москвы с жителями, которые скоро переедут в новый дом, построенный по программе реновации.

«Свыше 2000 жителей района Северное Измайлово отпразднуют Новый год в новых квартирах. Заселение запланировано уже на ноябрь. Для более комфортного переезда, по проекту программы реновации все квартиры сдаются жителям с отделкой, установленной сантехникой, а также с минимальной бытовой техникой», — пояснила сенатор.

Инна Святенко приняла участие во встрече мэра Москвы Сергея Собянина с жителями, которые скоро переедут в новый дом, построенный по программе реновации

В доме 1090 квартир, в том числе 234 однокомнатные, 748 двухкомнатных и 108 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 66,2 тысячи квадратных метров. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации, сказал парламентарий.

Реализация программы позволит улучшить жилищные условия москвичей, а также преобразовать городское пространство и создать социальную и дорожную инфраструктуру нового уровня

Инна Святенко напомнила, что программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена 1 августа 2017 г. В нее включены 5174 дома. «Реализация программы позволит улучшить жилищные условия москвичей, а также преобразовать городское пространство и создать социальную и дорожную инфраструктуру нового уровня», — подчеркнула сенатор.

«Принимаемый сегодня нами дом — качественный, с подземной парковкой, благоустроенной прилегающей территорией», — отметил Сергей Собянин.

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