Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Rukami21.09.2020 08:50

Всероссийский фестиваль Rukami завершен

Завершился Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami. За 4 дня непрерывной работы более 12 000 участников со всей России имели возможность в онлайн-режиме познакомиться с российскими космонавтами и экспертами российской ракетно-космической отрасли, а также задать им вопросы в прямом эфире, послушать лекции и дистанционно посетить мастер-классы.

17 сентября 2020 года все желающие смогли поучаствовать в онлайн-экскурсии по Центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. На следующий день менеджер компетенции WorldSkills Russia «Инженерия космических систем» Александр Макаров провел мастер-класс, который позволил участникам увидеть «чистую зону» рабочего места при сборке космического аппарата, а также его работу в тестовом режиме в зоне испытаний. 19 сентября испытатель 1-ой категории летно-космического центра Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва Дарья Жидова рассказала о своей работе и о своем 120-дневом эксперименте, в рамках которого она находилась в пространстве, полностью имитирующем космическую станцию.

В завершение фестиваля, 20 сентября, состоялся диалог с летчиком-космонавтом, Героем России Александром Калери, который рассказал о своем опыте работы в ракетно-космической промышленности на протяжении 41 года, а также ответил на самые интересные вопросы слушателей, в том числе «пахнет» ли открытый космос, об индикаторах невесомости и жизни на орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции. Все участники с энтузиазмом и воодушевлением слушали экспертов, задавали интересующие вопросы и принимали активное участие в конкурсах и розыгрышах.

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Rukami — это некоммерческий проект, инициированный Российской венчурной компанией и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ в рамках «дорожной карты» Кружкового движения НТИ. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, а также созданию собственных проектов в кружках. Госкорпорация «Роскосмос» стала генеральным партнером проведения фестиваля.

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