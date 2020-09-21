Встреча с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Олег Александрович, добрый день!

Олег Александрович, Ваша структура является важнейшей составной частью экономического блока Правительства, безусловно, но имеет выходы и на социальную сферу. С такой темы я бы хотел начать, она и экономическая, и в то же время имеет ярко выраженную социальную составляющую – это гаражная амнистия. А потом поговорим и по другим темам.

О.Скуфинский: Уважаемый Владимир Владимирович!

Еще с советского времени более 3,5 миллиона земельных участков и гаражей остались не оформленными. Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству [земельные участки и гаражи]. Это также тормозит развитие муниципальных образований, потому что права не оформлены.

Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в Правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить.

В.Путин: До конца текущего года?

О.Скуфинский: До конца текущего года рассчитываем это сделать.

В.Путин: Какие здесь Вы видите сложности?

О.Скуфинский: Владимир Владимирович, сложностей не видим. Председатель Правительства эту тему поддерживает, поэтому пока все движется у нас в графике.

В.Путин: Хорошо. Давайте тогда к другим вопросам.

О.Скуфинский: Хотел доложить, что в соответствии с Вашим указом служба в январе этого года подчинена напрямую Правительству. Это дало нам возможность более оперативно принимать решения в интересах людей.

Сегодня служба оказывает около 130 миллионов услуг в год, это приблизительно четыре услуги в секунду. Основные из них – регистрация прав, кадастровый учет и предоставление сведений.

Хочу отметить, что важный показатель нашей деятельности – это доля услуг в электронном виде. Если в начале года доля была приблизительно 20 процентов, сегодня она выросла в 1,5 раза. Определенную роль в этом сыграли карантинные меры, когда многие многофункциональные центры перешли на режим работы, так называемый «по предварительной записи», и, по сути, единственной возможностью у граждан зарегистрировать права был наш портал. Наши сервисы отработали стабильно и обеспечили гарантии прав граждан.

В.Путин: Сбоя никакого не было?

О.Скуфинский: В этот период, Владимир Владимирович, нет. Мы провели инженерную настройку системы, и она отработала абсолютно стабильно.

В.Путин: А что Вы имеете в виду под инженерной настройкой?

О.Скуфинский: Я хочу сказать, что до этого достаточно много пользователей обращались в систему, нагружали систему очень большим количеством запросов. Мы сбалансировали эту нагрузку именно в интересах более равномерной нагрузки.

В.Путин: Кто выполнял эту работу?

О.Скуфинский: Эту работу выполнял Росреестр и наша подведомственная организация, у нас есть Кадастровая палата, которая является нашей подведомственной организацией. Мы вместе, командно отработали.

В.Путин: А технически с кем-то Вы работали, с рынка брали партнеров?

О.Скуфинский: У нас несколько компаний, которые нам помогают это делать, Владимир Владимирович. Поэтому с ними.

В.Путин: То есть они оказались на уровне поставленных задач.

О.Скуфинский: На уровне, Владимир Владимирович, абсолютно. Командно отработали, но ключевой центр компетенции – наша Кадастровая палата, с которой мы отработали в этот непростой период, я считаю, достаточно неплохо.

Нельзя сказать, что сейчас в системе отсутствуют какие-то вопросы, доработка определенная требуется.

Хочу доложить, что мы не останавливали в этот период работу по переносу информации со старых, так называемых унаследованных информационных систем, на новую систему – это единая централизованная система ФГИС ЕГРН. До конца года мы эту задачу выполним, и по переходу на эту систему в целом сервисы начнут работать более стабильно. Потому что периодически, конечно, бывают определенные, скажем так, не то чтобы сбои серьезные, но требующие соответствующей донастройки.

Хочу доложить, как мы сегодня работаем в рамках национальных проектов. Очень важный проект «Жилье и городская среда». В рамках этого проекта особое внимание уделяем ипотеке: дальневосточная ипотека, ипотека в 6,5 процента, сельская ипотека…

В.Путин: Как вы встроены в эту работу?

О.Скуфинский: Мы обеспечиваем регистрацию сделок, Владимир Владимирович.

Очень важный показатель – это доля электронной регистрации ипотеки. Это даже показатель национального проекта. На начало года электронная регистрация была 9 процентов, сегодня она выросла до 40 процентов. То есть мы в два раза уже превысили показатель национального проекта, установленный на 2021 год.

Сегодня плотно работаем с кредитными организациями, с Центральным банком России. На конец следующего года планируем довести эту долю до 80 процентов, то есть практически сделать регистрацию ипотеки в режиме онлайн по всей стране.

Хочу подчеркнуть, что у нас нормативный срок по регистрации ипотечных сделок пять дней. Сегодня мы эти сделки регистрируем за два-три дня. Но самое главное, что мы не оставляем людей, мы оказываем полную консультационную поддержку. Потому что сейчас ипотека растет благодаря принятым решениям по льготным программам, особенно на Дальнем Востоке ипотека 2 процента очень популярна. Поэтому мы этому уделяем серьезное внимание.

Хочу также отметить очень большую работу, которую провели по поручению Председателя Правительства. Мы за два месяца собрали информацию обо всех земельных участках практически, которые можно вовлечь в жилищное строительство.

В.Путин: Как раз хотел отдельно об этом спросить.

О.Скуфинский: Таких участков и территорий мы собрали 5560 на площади более 107 тысяч гектаров. В нацпроекте у нас 50 тысяч гектаров. То есть мы создали двукратный запас по вовлечению земли в жилищное строительство. Передали всю информацию в Минстрой, «ДОМ.РФ» для скорейшего вовлечения в оборот.

Мы эту работу не будем останавливать, наоборот, будем наращивать, и считаем, что на этой базе можем строить единый ресурс земли, который Вы поручали создать. Как раз в следующем году планируем провести пилотный проект на территории четырех субъектов Российской Федерации по созданию единого ресурса земли и недвижимости, потому что сейчас информация находится в разрозненных ресурсах.

Цель эксперимента – интегрировать базы данных различных органов власти, которые в той или иной степени оказывают влияние и содержат информацию о земле, и отработать технологию формирования единой базы данных. И на основе этой информации мы хотим создать сервис, называем его «Земля просто» – когда человек или заинтересованный инвестор сможет очень оперативно, безбарьерно получать землю практически в режиме онлайн. Кстати, такой механизм действует на Дальнем Востоке – «Дальневосточный гектар». Наша служба является оператором этой системы, по сути, мы хотим использовать этот опыт, чтобы масштабировать его соответственно по итогам эксперимента.

В.Путин: По сути, вы делаете первый шаг в решении общенациональной задачи, связанной с жилищной проблемой.

О.Скуфинский: Так точно, потому что наши ресурсы так устроены, что мы отвечаем за единую геоинформационную подоснову страны, так называемая ЕЭКО [Единая электронная картографическая основа]. Мы отвечаем за регистрацию прав, отвечаем за земли, за здания, сооружения и за экономические характеристики, такие как кадастровая стоимость, рыночная стоимость.

То есть, по сути, мы обладаем базовым информационным ресурсом, на основе которого можно строить разные сервисы. Но очень важно, чтобы информация в этом реестре была полной и точной. Она как раз будет определять качество сервисов и услуг. Мы очень четко работаем по этому направлению.

В.Путин: Хорошо.

MIL OSI