В Астрахани задолженность крупнейших теплоснабжающих организаций снизилась на 400 млн рублей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 сентября 2020, 21:30

В ходе совместных рабочих совещаний руководства Группы «Газпром межрегионгаз» и правительства Астраханской области был разработан комплекс мероприятий, направленных на погашение задолженности теплоснабжающих организаций за потребленный природный газ. В результате совместной работы задолженность крупнейших региональных должников: МУП Астрахани «Коммунэнерго», МП «Теплосети», МО «ЗАТО Знаменск» погашена на общую сумму 392,8 млн рублей.

Положительная динамика платежей теплоснабжающих организаций Астраханской области по состоянию на 1 сентября 2020 года составила 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень расчетов вырос с 74,1% в 2019 году до 150,3% в 2020 году.

По сравнению с показателем прошлого года сумма просроченной дебиторской задолженности теплоснабжающих организаций на 1 сентября 2020 года снизилась на 26% с 1,55 млрд рублей в 2019 году до 1,15 млрд рублей в 2020 году, составив 50% от общей суммы просроченной задолженность всех категорий потребителей региона. На начало 2020 года этот показатель составлял 61,5%.

«Достигнутые показатели — пример результативности принимаемых мер по сокращению задолженности региона за поставленный природный газ. Компания строго исполняет все взятые на себя договорные обязательства, обеспечивая надежные поставки природного газа всем предприятиям области в полном объеме, при этом, не ущемляя интересов добросовестных потребителей», — отметил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Астрахань» Радик Харисов.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») — поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Астраханской области.

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