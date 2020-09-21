В г. Санкт-Петербурге по инициативе природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело о загрязнении почвы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга по многочисленным обращениям граждан и сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, провела проверку по факту складирования отходов в Кировском районе г. Санкт-Петербурга.

Установлено, что на территории общего пользования по указанному адресу организована несанкционированная свалка отходов общей площадью свыше 26 тысяч кв. м. В результате окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 1,4 млрд рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы предварительного следствия, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на контроль.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI