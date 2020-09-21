В Дагестане после принятия мер прокурорского реагирования восстановлены права детей с ограниченными возможностями здоровья на бесплатное питание

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Кизилюртовской межрайонной прокуратурой Республики Дагестан проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере получения детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в образовательных учреждениях, бесплатного питания.

Установлено, что в образовательных учреждениях города и района, ученики указанной категории незаконно не обеспечивались бесплатным двухразовым питанием.

В связи с этим прокуратура направила в суд 31 исковое заявление о признании бездействия уполномоченных органов незаконным и о понуждении к обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием. Исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время детям предоставлено бесплатное двухразовое горячее питание.

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