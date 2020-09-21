Source: Russia Ministry of Sport

19 сентября в Евпатории (Республика Крым) состоялся центральный старт Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2020».

Это ежегодное самое масштабное по количеству участников и географическому охвату физкультурно-спортивное мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В этом году «Кросс нации» посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном открытии Всероссийского дня бега приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, глава г. Евпатории Олеся Харитоненко, глава Администрации г. Евпатории Роман Тихончук, участник Олимпиады-80, мастер спорта СССР международного класса по лёгкой атлетике Анатолий Решетняк.

«Дорогие любители спорта, дорогие жители Крыма, – обратилась к участникам мероприятия Марина Томилова. – Желаю, чтобы не только сегодня, но и каждый день вы дружили со спортом, были счастливы и здоровы. Ведь мы с вами знаем, что спорт – это норма жизни. Сегодня по всей стране проходит наш праздник – Всероссийский день бега «Кросс нации». А центральный старт проходит именно здесь, в городе Евпатория Республики Крым».

Марина Томилова зачитала приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес участников, организаторов и гостей Всероссийского дня бега.

В центральном старте «Кросса нации» в Евпатории приняли участие все желающие – профессиональные спортсмены, любители, дети, студенты, люди с ограниченными возможностями здоровья.

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил «Кросс нации» прошёл в двух локациях. Забеги на дистанциях 6, 8 и 12 км состоялись в Центре спорта «Эволюция», а забег на 2 км – в главном сквере Евпатории.

Победители «Кросса нации» получили традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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