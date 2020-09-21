В Казани прошли I Всероссийские уличные игры

Source: Russia Ministry of Sport

19-20 сентября в Казани в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошли I Всероссийские уличные игры (Urban Games). В соревнованиях приняли участие более тысячи человек, которые разыграли 80 комплектов наград.

С приветственным словом к участникам Игр обратился Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он поблагодарил спортсменов, организаторов и зрителей за интерес, проявленный к состязаниям.

«Рад, что все руководители федераций, чьи дисциплины представлены в Казани, приехали сюда. Это подтверждает, что мы – большая дружная семья, готовая к новым открытиям и проектам, которым и являются Первые Всероссийские уличные игры, – отметил Министр.– Мы должны слышать и слушать молодёжь, быть открытыми к их инициативам. Замечательно, что новые спортивные дисциплины развиваются во всех городах нашей страны. Желаю всем успехов, чтобы проект был ярким. Пусть с парка «Урам» в Казани берут примеры другие города, пусть они дают молодёжи возможность заниматься теми видами спорта, которые им интересны».

В программу Игр вошли семь видов спорта: баскетбол (дисциплина 3х3), танцевальный спорт (дисциплина «брейкинг»), велосипедный спорт (дисциплина «ВМХ-фристайл»), роллер спорт, чир спорт, футбольный фристайл, скейтбординг. Программу показательных видов составили текбол, паркур и роуп скиппинг (спортивная скакалка).

Игры состоялись в новом экстрим-парке «Урам», который был открыт в августе 2020 года. Мероприятие посетили более восьми тысяч зрителей, на площадках работали около 200 волонтёров.

Примечательно, что в ходе соревнований спортсменка из Санкт-Петербурга Алёна Ефимова установила рекорд России по прыжкам на роликах в высоту – 131 см, что на 10 см выше предыдущего достижения.

Организаторами I Всероссийских уличных игр выступили Министерство спорта Российской Федерации и Министерство спорта Республики Татарстан при поддержке общероссийских спортивных федераций и союзов по видам спорта.Фото: пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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