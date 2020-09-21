В Оренбургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности и превышении должностных полномочий муниципальным служащим

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Гайский межрайонный прокурор Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Гайского городского округа. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба и существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты прокурорской проверки, установившей факт необоснованного выделения бюджетных средств за исполнение работ по благоустройству парка в г. Гае.

Установлено, что указанный сотрудник администрации заключил контракт на выполнение работ на сумму более 62 млн рублей. Однако контроль за ходом его реализации должным образом не организовал, что привело к подписанию 5 актов о фактически невыполненных работах на сумму свыше 2,7 млн рублей.

Своевременное вмешательство прокуратуры предотвратило возможное хищение указанных средств. Излишне перечисленные подрядчику деньги возвращены в бюджет.

Также обвиняемый, превысив пределы своих полномочий, принял решение о сносе аварийного многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы четверо граждан, в том числе двое несовершеннолетних детей. При этом переселенцам взамен утраченного жилья не были выплачены денежные средства на сумму около 1 млн рублей. В результате люди остались без необходимых выплат и места для проживания.

По иску прокуратуры семьи получили причитающиеся им денежные средства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гайский городской суд Оренбургской области для рассмотрения по существу.

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