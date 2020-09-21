В преддверии отопительного сезона смолянам напомнили о правилах использования газа в быту

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 сентября 2020, 13:00

Совместную акцию по пропаганде безопасного газопотребления организовали компания «Газпром газораспределение Смоленск», Государственная жилищная инспекция, региональное МЧС и районные администрации в рамках подготовки к отопительному сезону.

Комплекс мероприятий включает информационную кампанию с привлечением районных СМИ и интернет-ресурсов муниципальных образований, а также проведение рейдов по проверке внутриквартирного газового оборудования в многоэтажных домах Смоленска, Вязьмы, Сафонова и Рославля. Представители надзорных органов помогут газовикам организовать доступ в жилые помещения, проведут инструктажи жильцов о правилах эксплуатации газового оборудования и напомнят о недопустимости самовольного вмешательства в их работу.

Кроме того, организовано централизованное размещение памяток по газовой безопасности на информационных стендах управляющих компаний в многоквартирных домах.

«Несмотря на проводимую газовиками совместно с жилинспекцией регулярную разъяснительную работу, в связи с предстоящим пуском отопительных приборов считаем необходимым в очередной раз напомнить жителям региона об ответственном отношении к эксплуатации внутридомового газового оборудования в осенне-зимний период», — отметил заместитель исполнительно директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Смоленск» Михаил Синицын.

Справка

Акционерное общество «Газпром газораспределение Смоленск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

АО «Газпром газораспределение Смоленск» обеспечивает бесперебойное и безопасное газоснабжение потребителей, предоставляет услуги по проектированию, строительству, техническому обслуживанию и ремонту сетей газораспределения и газопотребления, газоиспользующего оборудования, а также осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание на территории Смоленской области.

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