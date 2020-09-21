В Приморском крае прокуратура организовала проверку по информации о получении учащимися ожогов при использовании в классе бактерицидной лампы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Анучинского района Приморского края организовала проверку информации о получении ожогов от бактерицидной лампы учащимися одного из классов районной школы.

В ходе надзорных мероприятий прокурорами будет дана оценка исполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства образовательным учреждением.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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