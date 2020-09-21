В Ростове-на-Дону гражданин Республики Колумбии осужден за убийство

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Советский районный суд г. Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Колумбии Гранадос Авила Андрея Стивена. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в ноябре прошлого года на территории общежития «Южного Федерального Университета» на ул. Зорге в г. Ростов-на-Дону у обвиняемого произошел конфликт со студентом иностранного государства на почве ранее возникших неприязненных отношений, в ходе которого потерпевшему были причинены телесные повреждения различной категории тяжести, а также ножевое ранение в область груди. От полученных травм студент скончался в автомобиле скорой помощи.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Гранадос Авила Андрея Стивена и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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