В. Тимченко: Разрабатывается еще один законопроект в сфере госконтроля, в котором будут учтены дополнительные нюансы

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.
Состоялось совещание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ. Мероприятие провел председатель Временной комиссии, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области
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В ходе совещания обсуждался проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Вячеслав Тимченко напомнил, что первые два Федеральных закона в этой сфере — «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» — в текущем году приняты и подписаны Президентом страны.
Вячеслав Тимченко провел совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации
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Вячеслав Тимченко провел совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации
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Вячеслав Тимченко провел совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации
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Вячеслав Тимченко провел совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации
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Вячеслав Тимченко провел совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации
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Вячеслав Тимченко провел совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации
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Вячеслав Тимченко провел совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации
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«В данной связи нужно отметить хорошую плодотворную работу и взаимодействие Временной комиссии СФ с Министерством экономического развития РФ, Государственной Думой, общественными организациями, в частности, с «Опорой России», — сказал сенатор.
По его словам, согласно договоренности с Правительством РФ и профильным Министерством, некоторые дополнительные нюансы должны быть учтены при подготовке еще одного закона-спутника.
Вячеслав Тимченко сообщил, что разработкой этого законопроекта занимается Министерство экономического развития. Как ожидается, до 30 сентября документ будет направлен на рассмотрение в Правительство России. «Соответственно в планах – принять этот закон до конца текущего года, чтобы он мог вступить в силу с первого июля 2021 года», — проинформировал сенатор.
«Сегодня мы хотим еще до направления законопроекта в Правительство ознакомиться с документом и проговорить его основные детали», — добавил парламентарий.
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев рассказал о ходе подготовке законопроекта. «При этом нам важна обратная связь от сенаторов, депутатов, регионов нашей страны. Это необходимо для того, чтобы реформа сферы государственного и муниципального контроля шла в правильном направлении», — отметил он.
Алексей Херсонцев сообщил, что предварительный текст документа направлен на обсуждение в субъекты Российской Федерации.
В совещании также приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства экономического развития РФ Александр Вдовин, директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия этого Министерства Александр Литвак, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марина Блудян.