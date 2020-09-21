«Газпром межрегионгаз Черкесск» направил в суды более 10 тысяч заявлений о взыскании задолженности за поставленный газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 сентября 2020, 21:10

За восемь месяцев 2020 года было подано в суд 10 476 исков на общую сумму более 356,6 млн рублей. Было удовлетворено 10 500 исковых заявления (в том числе материалы, поданные в декабре 2019 года) на общую сумму более 306,6 млн.

В указанный период претензионно-исковая работа велась по двум основным категориям потребителей-должников: юридическим и физическим лицам.

В отношении юридических лиц за восемь месяцев 2020 года было подано 17 исков на общую сумму 67,1 млн рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в количественном эквиваленте меньше на 47,2%.

В отношении должников-физических лиц юристами «Газпром межрегионгаз Черкесск» было подано 10 459 исков на сумму более 289,5 млн рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в количественном эквиваленте больше на 69,8%.

В результате проведенных за восемь месяцев мероприятий с должников-физических лиц в пользу компании фактически взыскано 59,2 млн рублей.

«Поставщик газа, гарантируя со своей стороны потребителям безаварийную и бесперебойную поставку ресурса, вправе использовать для защиты своих экономических интересов все средства, предусмотренные законодательством. Итоги работы показали, что на сегодняшний день исковая практика по возмещению долгов потребителей остается одной из самых результативных мер в работе с должниками», — прокомментировал итоги претензионно-исковой работы генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» Сергей Москаленко.

Справка

С 1 января 2016 года вступили в силу все положения федерального закона № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Закон призван усилить ответственность за несвоевременную оплату энергоресурсов: в частности, изменяется порядок начисления штрафных санкций (пеней) за просрочку оплаты природного газа. Теперь штрафы начисляются в зависимости от того, насколько потребители затягивают платежи по выставленным счетам. Пени будут высчитывать по принципу «чем дольше, тем дороже».

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