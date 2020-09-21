Г. Карелова: Необходимо искать новые возможности для повышения конкурентоспособности российского туризма

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ направила приветствие в адрес участников проекта «Бархатная неделя» в Кабардино-Балкарской Республике.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в своем приветствии участникам проекта «Бархатная неделя» в Кабардино-Балкарской Республике отметила, что мероприятие организовано в одном из красивейших регионов России.

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Этот проект в период с 21 по 27 сентября 2020 г. реализуется Ассоциацией женщин-предпринимателей России совместно с некоммерческим партнёрством «Корпорация «Развитие и совершенствование».

«Не случайно именно Северный Кавказ является излюбленным направлением внутреннего туризма в нашей стране. Здесь великолепные ландшафты, быстрые реки и высокие горы, голубые озера и целебные минеральные источники, чистейший воздух, прекрасные памятники архитектуры, богатая культура и традиции гостеприимства», — заявила Галина Карелова.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что в рамках проекта организована насыщенная деловая программа, которая позволит участникам обменяться опытом и успешными практиками в предпринимательстве и ведении бизнеса, получить консультации и рекомендации ведущих специалистов и экспертов по сохранению и восстановлению здоровья. «Демонстрация уникальной природы, особенностей существующей инфраструктуры отдыха раскроют туристический потенциал Кабардино-Балкарской Республики», — добавила она.

Галина Карелова отметила значимость мероприятия для поиска новых возможностей повышения конкурентоспособности отечественного туристического кластера, привлечения инвестиций в данную отрасль экономики. «Не менее важна актуальность поднимаемых вопросов туриндустрии, направленных на укрепление здоровья людей и сбережение народа. Надеюсь, что идеи и решения, сформированные в ходе проекта, позволят выработать конкретные механизмы содействия во всех сферах, придадут новый импульс развитию оздоровительного, сельского и этнотуризма», — заключила заместитель Председателя СФ.

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