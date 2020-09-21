Г. Карелова: Россия выступает за развитие международного сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации уделяет особое внимание этой теме и активно работает вместе с профессиональным сообществом и общественными организациями, отметила вице-спикер СФ.

В Москве с 21 по 25 сентября 2020 года проходит третий Международный форум онкологии и радиологии.

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в своем видео-обращении отметила, что форум уже третий год собирает представительный состав российских и зарубежных участников. «Наша страна выступает за развитие международного сотрудничества в борьбе с раком, применение и распространение лучшего опыта в этой сфере».

В России успешно реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленный на снижение смертности от онкологических заболеваний

Вице-спикер СФ сообщила, что в России успешно реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленный на снижение смертности от онкологических заболеваний, модернизацию первичного звена здравоохранения, укрепление кадрового потенциала онкологической службы, внедрение передовых технологий в практику. «В условиях новых вызовов российская онкологическая служба продолжает четко и слаженно работать, оказывать медицинскую помощь в полном объеме», — добавила она.

Галина Карелова также подчеркнула, что Совет Федерации уделяет особое внимание этой теме и активно работает вместе с профессиональным сообществом и общественными организациями. «Мы поддерживаем строительство новых онкологических центров, отработку инновационных технологий и реализацию масштабных акций корпоративной охраны здоровья граждан».

«Международный форум онкологии и радиологии за эти годы зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для обсуждения вопросов развития организации онкологической помощи и консолидации всех заинтересованных сторон. Уверена, что насыщенная программа форума позволит в ходе конструктивных дискуссий обсудить имеющийся опыт и выработать новые инициативы для сохранения здоровья людей», — заключила заместитель Председателя СФ.

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