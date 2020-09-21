Долг теплоснабжающих предприятий Вологодской области перед «Газпром межрегионгаз Вологда» превысил 708 млн рублей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 сентября 2020, 19:00

Размер задолженности предприятий коммунально-бытового обслуживания на начало сентября достиг почти 708 млн рублей.

В списке недобросовестных потребителей продолжают фигурировать предприятия Вологды и Вологодского, Великоустюгского, Грязовецкого, Кадуйского, Междуреченского районов.

«На Вологодчине стартовал отопительный сезон, объемы потребления газа предприятиями растут. Договоры, заключаемые с потребителями на поставку газа, предусматривают полную и своевременную оплату потребленного топлива. Призываем контрагентов к организации полных и своевременных расчетов, чтобы не допустить приостановление поставки ресурса», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

По всем заключенным договорам поставщик в полной мере и своевременно исполняет перед потребителями взятые на себя обязательства и вправе требовать исполнения взятых на себя сторонами обязательств.

Справка

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная оплата счетов за поставленный газ юридическими лицами может повлечь:

Уменьшение или прекращение поставки газа в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За нарушение режима ограничения или прекращения подачи газа потребитель может быть привлечен к административной ответственности:

для должностных лиц — штраф 10–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–200 тыс. руб.

Предъявление к потребителям газа штрафные санкции в виде пени в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты газа и услуг по его транспортировке или процентов за пользование чужими средствами.

При этом ФЗ «О газоснабжении в РФ» устанавливает повышенные (по сравнению с нормами ГК РФ) штрафные санкции.

Возложение на потребителя обязанности по предоставлению обеспечение исполнения обязательств по оплате газа в виде банковской или государственной (муниципальной) гарантии.

За непредставление обеспечение исполнения обязательств по оплате газа потребитель может быть привлечен к административной ответственности:

для должностных лиц — штраф 40–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–300 тыс. руб.

ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» — поставщик природного газа всем категориям потребителей Вологодской области, входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»).

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