Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Байконур#КЦ Южный20.09.2020 18:40

Завершились работы по замене электродомкратов силового пояса пл.31

На космодроме Байконур специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на Байконуре, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») заменили четыре электродомкрата силового пояса на стартовом комплексе «Восток» (площадка № 31). Данный механизм отвечает за приём веса ракеты-носителя семейства «Союз-2» и удержания её в вертикальном положении на период предпусковых и пусковых работ.

Все операции выполнялись собственными силами, в них приняли участие сотрудники Центра испытаний № 1, Центра испытаний технических комплексов и Службы эксплуатации ракетно-космической техники. Работы проведены под авторским надзором представителей Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Благодаря технологии, разработанной и осуществленной в Космическом центре «Южный», все операции завершены до начала подготовки стартового комплекса к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-17». Он запланирован на 14 октября 2020 года.

Замена проводилась в связи с возникшей в июле этого года неисправностью электродвигателя домкрата второго основания силового пояса в ходе установки на стартовый стол ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Тогда расчет филиала ЦЭНКИ в кратчайшие сроки заменил неисправный электродвигатель, и работы по графику первого стартового дня были успешно продолжены.

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