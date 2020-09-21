За три летних месяца специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» провели техобслуживание газового оборудования в 262 000 домах и квартирах

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 сентября 2020, 12:45

Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в целях обеспечения безопасности населения регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. За июнь-август газовиками было охвачено 262 272 домов и квартир жителей Ростова-на-Дону.

Данные технические мероприятия необходимы для исключения риска возникновения угрозы жизни и здоровья потребителей природного газа, которые напрямую зависят от своевременного технического обслуживания газоиспользующего оборудования.

Газовики оценивают техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проверяют герметичность, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определяют необходимость замены или ремонта оборудования, а также проводят инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

«Регулярное проведение технического обслуживания газового оборудования позволяет существенно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций и исключить возможность человеческих жертв», — рассказал Алексей Исаев, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

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