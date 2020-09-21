Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 сентября 2020, 21:15

По результатам исследований, проведенных департаментом статистики и экспертизы ООО «Экспертмедиагрупп» на территории Российской Федерации и по рекомендации Национальной курортной ассоциации клинический санаторий «Приокские дали» ООО «Газпром трансгаз Москва» включен в официальный реестр лауреатов всероссийского конкурса «Лучшие санатории России — 2020» и удостоен диплома «Лучшие санатории Российской Федерации — 2020».

В ходе исследований были отмечены современная лечебно-диагностическая база, уникальная технология реабилитационно-восстановительного лечения, природные лечебные факторы, качество медицинских и курортно-оздоровительных услуг, профессионализм персонала, организация лечебного питания, комфортные условия проживания.

«Приокские дали» — единственный санаторий ПАО «Газпром», имеющий статус клинического лечебно-профилактического учреждения, он является клинической базой Рязанского государственного медицинского университета Минздрава Российской Федерации. Деятельность санатория строится на базе авторской технологии реабилитационно-восстановительного лечения. В ее основе: организация работы санатория как четко отлаженного механизма, направленного на конкретный результат — повышение уровня здоровья каждого пациента.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Москва» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 14 регионов европейской части России, а также транзит природного газа в страны ближнего зарубежья. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 21 тыс. км магистральных газопроводов. Ежегодно транспортируется порядка 160 млрд куб. м голубого топлива. Для выполнения задач по транспортировке газа компанией задействовано 24 филиала, в том числе 17 линейных производственных управления магистральных газопроводов, 23 компрессорные станции с 41 цехом.

Компанией внедрена интегрированная система менеджмента качества в следующих областях менеджмента: система менеджмента качества (СТО «Газпром» 9001, ISO 9001); система экологического менеджмента (ISO 14001); система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001); система энергетического менеджмента (ISO 50001); система менеджмента информационной безопасности (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001/2006).

Коллектив предприятия насчитывает около 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Москве.

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