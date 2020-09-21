Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#ЦУП#МКС#МКС-63#Союз МС-17#Прогресс МС-1421.09.2020 12:37

Коррекция орбиты МКС запланирована на 7 октября

С целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» на 7 октября 2020 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИ машиностроения (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда», будут включены в 13:29 по московскому времени и проработают 103,5 с. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличится на 400 метров и составит около 419,8 км над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав осинового экипажа корабля входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж состоит из космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая.

MIL OSI