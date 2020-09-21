Кредитование МВФ в период пандемии и после ее окончания

Source: IMF – News in Russian

Роберт Грегори, Хьюидань Линь и Мартин Мюлейзен

21 сентября 2020 г.

(ФОТО: ZELJKOSANTRAC/ISTOCK BY GETTY IMAGES)

В свете беспрецедентной неопределенности и серьезных экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19, Фонд продолжает адаптировать порядок предоставления займов. В то же время Фонд ставит своей задачей установление реалистичных целевых показателей, сохранение доверия к программам и обеспечение активного участия самих стран в их разработке.

На сегодняшний день Фонд предоставил финансовую помощь — в основном с применением инструментов экстренного и превентивного кредитования — примерно 80 странам.

Кроме того, более 30 стран выразили заинтересованность в поддерживаемых Фондом программах по восстановлению системы финансовой защиты и преодолению непосредственных последствий пандемии.

Чтобы помочь странам-членам справиться с самой серьезной пандемией за последние сто лет, по мере их перехода от начальной фазы сдерживания распространения вируса к стабилизации и, в конечном итоге, восстановлению проводится адаптация программ кредитования МВФ за счет нововведений и повышения гибкости.



Задача на краткосрочную перспективу: макроэкономическая стабилизация

В краткосрочной перспективе поддерживаемые МВФ программы прежде всего направлены на стабилизацию экономики. В частности, речь идет об установлении приоритетов, связанных с расходами (например, затратами на здравоохранение и другими социальными расходами, а также расходами на поддержку ликвидности и доходов фирм и домашних хозяйств, пострадавших в наибольшей степени). Денежно-кредитная политика должна быть максимально адаптивной и одновременно учитывать инфляционные риски, а политика в отношении финансового сектора должна быть направлена на предотвращение кредитного сжатия при сохранении устойчивого состояния балансов учреждений.

Однако традиционных мер политики может оказаться недостаточно. В некоторых случаях можно рассмотреть вопрос о применении дополнительных мер. Так, может быть максимально задействована гибкость, заложенная в существующую нормативную основу; кроме того, могут иметься дополнительные возможности для использования нетрадиционных мер денежно-кредитной политики. Однако некоторые меры, такие как монетарное финансирование бюджетного дефицита, могут грозить подорвать с трудом достигнутые успехи в области разработки политики и наращивания институционного потенциала, создав пагубные прецеденты, и их будет сложно свернуть в будущем.

В условиях текущего кризиса мониторинг программ Фонда (в том числе в сфере экстренного финансирования) в большей степени ориентирован на качество расходов и управление ими, чем на конкретные измеримые условия, которые традиционно предъявляются для кредитования МВФ — например, показатели заимствований центрального правительства.

Причина этого проста. Беспрецедентная неопределенность, вызванная пандемией, привела к тому, что правительствам стало труднее планировать экономическую политику, а целевые показатели могут быстро терять свою актуальность.

Эта тенденция, вероятно, сохранится до окончания пандемии, когда появится возможность сформировать более твердое представление о перспективах экономического развития и условиях финансирования. Однако до тех пор, несмотря на применение более целостной оценки политики стран, они все же будут должны продемонстрировать надлежащее использование ресурсов Фонда.

Действия в условиях неопределенности

В то же время официальным органам стран будет необходимо сохранять маневренность при принятии мер в ответ на экономические шоки и для устранения будущих рисков. В связи с этим особое значение приобретают регулярные обсуждения между органами государственной власти и персоналом Фонда о неблагоприятных сценариях и эффективных ответных мерах политики при работе как в рамках программ, так и надзорной деятельности.

На фоне увеличения уровней задолженности число стран, подверженных риску тяжелой долговой ситуации, вероятно, будет расти. В ситуации, когда не удается установить степень устойчивости долговой ситуации страны, для определения дальнейшего плана действий целесообразным может быть продление срока погашения государственных обязательств до тех пор, пока не появится бóльшая ясность относительно необходимости и возможного масштаба применения мер по облегчению бремени задолженности в будущем.

Данная мера сопряжена с издержками, такими как снижение рейтинга и риск неисполнения кредитных обязательств, но в конечном итоге инвесторы могут выиграть от урегулирования коренных проблем, которые привели к потере доступа к рынку.

Благодаря высвобождению критически важных ресурсов и ослаблению давления на валютные резервы продление сроков погашения также может способствовать снижению потребности в жесткой экономии и денежно-кредитных ограничениях, которые могут приводить к усугублению экономических трудностей.

Наконец, многие страны могут быть в состоянии справиться с пандемией и ее экономическими последствиями без финансирования со стороны Фонда, но при этом могут быть заинтересованы в страховании на случай непредвиденных шоков. Привлекательным вариантом для таких стран являются инструменты превентивного кредитования Фонда, способные облегчить доступ на рынок при меньших издержках. По мере улучшения ситуации от этих инструментов можно будет постепенно отказаться: например, страна с гибкой кредитной линией может перейти на использование линии краткосрочной поддержки ликвидности.

Поддержка структурной перестройки на «новую реальность»

По мере снижения неопределенности постепенно будут происходить изменения в кредитовании Фонда, отражающие необходимость оказания поддержки странам для восстановления их пространства для маневра в экономической политике и снижения рисков, связанных с задолженностью.

Для большинства стран экономика после пандемии будет не такой, как прежде. Когда экономика вступит в фазу восстановления, а последствия кризиса станут более очевидными, возникнет необходимость в переориентации программ Фонда на реформы, способствующие росту, с тем чтобы помочь странам-членам добиться уверенного и устойчивого выхода из кризиса.

Так, реформы, позволяющие работникам с легкостью менять место работы, не столь необходимы для сдерживания распространения вируса и стабилизации экономики, однако могут иметь большое значение для адаптации к новой реальности, в которой экономика может претерпевать значительные структурные изменения, связанные с распространением цифровых технологий и последствиями изменения климата.

Как следствие, МВФ будет продолжать сотрудничество с другими международными финансовыми организациями для реализации структурных реформ. В их числе меры в области здравоохранения, управления долгом и социальной защиты, усовершенствование системы управления кредитованием, а также действия по повышению устойчивости к будущим рискам в области здравоохранения и изменения климата.

Текущий кризис стал крайне серьезным испытанием на стойкость и гибкость для правительств и центральных банков. МВФ вместе с партнерскими организациями стремится подкреплять их усилия соответствующими действиями на международном уровне. В этом контексте важнейшую роль продолжит играть эффективное использование инструментов кредитования Фонда.

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Роберт Грегори — заместитель начальника отдела Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ, занимающийся кредитной политикой. Ранее он занимался вопросами Исландии в Европейском департаменте, а до этого —вопросами Марокко и Нигерии. Начав свою карьеру в компании Accenture, Роберт также работал в Министерстве финансов Великобритании и Barclays Bank. Недавно он вернулся на работу в МВФ после откомандирования в правительство Великобритании, где он занимался вопросами торговой политики.

Хьюидань Линь— экономист Европейского департамента МВФ по вопросам денежно-кредитной политики и перспективам макроэкономического развития зоны евро. Ранее она занималась вопросами Португалии и Кореи. Исследовательская деятельность г-жи Линь посвящена ряду макроэкономических и финансовых вопросов, касающихся Китая, зоны евро и США, включая экономический рост, банковскую деятельность, рынок труда и корпоративные финансы. Она получила докторскую степень по экономике в Колумбийском университете и диплом бакалавра экономики в Пекинском университете в Китае.

Мартин Мюлейзен — директор Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. В этом качестве он руководит работой по определению стратегического направления деятельности МВФ и разработке, реализации и оценке политики Фонда. Он также курирует взаимодействие МВФ с международными организациями, такими как Группа 20-ти и Организация Объединенных Наций.

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