Между Правительством Чувашии и ООО «Газпром межрегионгаз» подписан график погашения задолженности за потребленный газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 сентября 2020, 18:45

Между Правительством Чувашии и ООО «Газпром межрегионгаз» подписан график погашения просроченной дебиторской задолженности за потребленный природный газ проблемных предприятий республики.

Документ был составлен ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» совместно с Минстроем Чувашии в рамках принятых на совещании с участием временно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики Олега Николаева и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова протокольных решений от 9 июля 2020 года.

График предусматривает реструктуризацию задолженности для ряда муниципальных образований и теплоснабжающих организаций до 1 июля 2023 года с учетом 100-процентной оплаты текущих платежей. Среди крупных должников: МУП «Теплосеть» города Чебоксары — 190,9 млн рублей, МУП «АПОК и ТС» города Алатырь — 124,2 млн рублей, МП «УК ЖКХ» МО города Канаш — 59,1 млн рублей, МУП «Шумерлинское предприятие тепло и водоснабжения» — 16,3 млн рублей, администрация Вурнарского городского поселения — 20,5 млн рублей и другие.

Исполнение намеченного графика находится на особом контроле у поставщика газа и Правительства Чувашии. В ближайшее время будут рассмотрены первые результаты исполнения платежной дисциплины в соответствии с утвержденными сроками.

Справка

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 января 1998 г. № 1, а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:

Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ).

Административную ответственность:

для должностных лиц — штраф 40–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–300 тыс. руб.

Ограничение или полное прекращение подачи газа.

Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет:

для должностных лиц — штраф 10–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–200 тыс. руб.

Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

Последние новости по теме

MIL OSI