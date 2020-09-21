Н. Журавлев: Наш законопроект позволит дать старт комплексной программе по улучшению жилищных условий граждан во всех регионах страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором законопроекта.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал внесенный законопроект о создании правовых условий для обновления жилых территорий, занятых аварийной, ветхой или морально устаревшей жилой застройкой.

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Парламентарий является одним из авторов документа наряду с сенаторами Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и Андреем Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области а также депутатом Государственной Думы Евгением Москвичевым.

«Законопроект предусматривает изменения в Градостроительный кодекс, направленные на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и подлежащего сносу или реконструкции жилья в рамках региональных адресных программ», — подчеркнул Николай Журавлев.

Парламентарий отметил, что в настоящее время в регионах остро стоит вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, поскольку спустя много лет ресурс многих жилых помещений массовой застройки прошлых лет становится исчерпанным. Для того, чтобы сегодня власти смогли обеспечить граждан современными, комфортными условиями для проживания, необходимо выработать единый эффективный механизм для ликвидации аварийного и подлежащего сносу жилья.

Правом принять решение о комплексном развитии территории будут наделены высшие исполнительные органы субъектов РФ

По его словам, правом принять решение о комплексном развитии территории будут наделены высшие исполнительные органы субъектов РФ. В целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда, обеспечения благоустройства жилых территорий предусматривается возможность утверждения адресных программ по сносу и реконструкции многоквартирных домов, на основании которых может быть принято решение о комплексном развитии территории. В этой связи регионы смогут определить содержание программ, источники финансирования, порядок выявления мнения граждан, определить технические характеристики домов, которые могут быть включены в программу.

Предлагается установить, что территория, в отношении которой принимается решение о застройке, не менее чем на половину должна быть занята аварийным жильем или иным жильем, подлежащим сносу. Важно, что собственники земельных участков или объектов недвижимости, расположенных в границах застраиваемой территории, получают право самостоятельно инициировать деятельность властей по комплексному развитию территории, отметил он.

«Безусловный приоритет – это участие жильцов, в связи с чем предложено в проект адресной программы по сносу и реконструкции включать только такие дома, в которых две трети собственников и нанимателей поддержали такое решение, в том числе на общих собраниях, а для выхода из программы будет достаточно более одной трети голосов от общего числа всех собственников помещений в многоквартирном доме. В случае принятия такого решения на общем собрании, многоквартирный дом подлежит исключению из адресной программы», — указал сенатор.

Реализация законопроекта позволит дать старт комплексной программе по улучшению качества жилищных условий российский граждан во всех регионах страны, включая самые отдаленные территории, с учетом их интересов, заключил Николай Журавлев.

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